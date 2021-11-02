Нею, до слова, він займається вперше за 10 років. Тож нам дуже цікаво, наскільки його фізична форма зараз покращилася, і чи посприяв цьому бодибілдинг.

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"Раніше я був спортсменом. Я стрибав у довжину та робив потрійний стрибок. Я був професійним спортсменом. Я вийшов на розумний рівень. Я виступав на міжнародному рівні за Англію у потрійному стрибку. Хотів поїхати на Олімпіаду. Це було моє натхнення", – каже Морсія.

На жаль, він дуже пошкодив поперек, і йому довелося піти у відставку. Тоді ж він почав знімати відео на ютуб, тож у результаті прийшов у норму. Але вже в амплуа бодибілдера.

"Я думаю, буде справедливо сказати, що я значно менш атлетичний, ніж 10 років тому. Крім того, що дуже важливо, я, мабуть, на 10 – 15 кілограмів важчий, що має вирішальне значення", – додає він.

Дивися, як Метт Морсія та його брат займаються легкою атлетикою:

До нього приєднався його брат Бен. Вони розігріваються та надягають шипи, перш ніж кинути виклик один одному на 40-метровому спринті, в якому Бен перемагає. Вони прямують до ями для стрибків і починають стрибок у довжину з місця. Метт зазначає, що його найдовший стрибок у довжину з місця складав 2,96 метра. Бен здригається і виконує стрибок на 3,04 метра. Метт же стрибнув на 3,03 метра. Вони продовжують стрибати, і Бен перевершує Метта зі стрибком у 3,16 метра.

Потім вони роблять потрійний стрибок з місця, який, як зазначає Метт, був його коронною дисципліною. Він вибивав 9,35 метра. Бен починає зі стрибка на 8,07 метра, а Метт – 9,4 метра. Метт закінчив з найкращим результатом 9,58 метра, а Бен – 8,92 метра.

Потім вони пробують стрибок у довжину з підходом на 3 кроки. Бен з першої спроби стрибає на 4,28 метра, а Метт – на 4,29 метра. Після кількох спроб у кожного з них найкращий результат був таким: Бен – 4,65 метра, а Метт – 4,56 метра.

"Можливо, я просто трохи порвав собі підколінне сухожилля. Я сподіваюся, що це лише невеликий спазм. Схрестивши пальці. Але я думаю, що намагатися зробити щось ще було б дурною ідеєю. Дідька лисого. Ходімо втішатися їжею", – сказав він після випробування легкою атлетикою.

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Метт зізнається, що він дуже сильно недооцінив Бена. Тож його вразили не лише власні, а й братові результати. До слова, ти теж можеш влаштувати зі своїми друзями подібне змагання. Це однозначно крутіше проведення часу, ніж залипання у приставці.