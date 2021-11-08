Очень много ел и тренировался: бодибилдер прожил день по графику "Мистера Олимпия"

Канадский культурист Крис Бамстед – настоящая новая легенда. Оно и не удивительно, ведь он – трехкратный обладатель титула "Мистер Олимпия". Поэтому им вдохновляются бодибилдеры, которые без устали работают над своими телами. Вот, например, наш новый герой Брэндон Хардинг, попытавшийся воспроизвести предсоревновательный распорядок дня бодибилдера.

Поскольку Хардинг – не только бодибилдер, но и блогер, то он снял видео. На нем можно увидеть, как наш герой пытается прожить день по графику Криса Бамстеда, действующего обладателя титула "Мистер Олимпия".

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Бодибилдер прожил день по графику "Мистера Олимпия"

Бамстед каждое утро начинает с легкого кардио. Неудивительно, что Хардинг взялся за пешую прогулку. Все для того чтобы немного разбудить себя и организм. И только после этого он берется за завтрак чемпиона.

Прием пищи состоит из 2 целых яиц, а также 150 граммов яичного белка, бекона и домашних овсяных банановых батончиков, которыми поделилась подруга Бамстеда Кортни Кинг.

Второй прием пищи – основные продукты для бодибилдинга: курица и рис, приготовленные с топленым маслом, которое Хардинг заменяет кокосовым.

"Думаю, я собираюсь начать экономить для этого немного жиров, потому что это отлично пахнет. Когда вы начинаете набирать вес, вы не хотите просто резко увеличивать количество калорий. Вашему телу потребуется время, чтобы переварить их... Если вы хотите увеличить количество, то делайте это медленно", – призывает Хардинг.

Смотри, как Брэндон Хардинг попытался прожить день по графику "Мистера Олимпии":

Третий прием пищи – предтренировочный прием, состоящий из фарша из индейки и батата. Все это он поливает соусом, чтобы было еще вкуснее.

"Обычно я не ем трижды перед тренировкой. На самом деле мне нравится тренироваться после первого или второго приема пищи. Я не люблю тренироваться, когда в желудке много еды", – признается он.

Вот, наконец, он и добирается до тренировки "Мистера Олимпии". Хардинг воспроизводит толчки, которые берет на вооружение Бамстед. И только тогда, когда он чувствует себя достаточно натренированным, он пытается повторить несколько классических поз бодибилдера. Ну не зря он столько ел и потел, правда?

Еда после тренировки – цельнозерновая паста с томатным соусом, овощами и тушеным мясом индейки. А потом пятое и последнее блюдо, которое Хардинг больше всего любит, – это куриные кесадильи с домашним гуакамоле, после которых следует еще один овсяный банановый батончик.

"Это действительно приятно, много чистых калорий. Если вы будете поддерживать межсезонье таким образом, вы получите серьезное наращивание", – отмечает Хардинг.

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Здесь мы поняли, что стать бодибилдерами нам не светит. Хотя бы потому, что запихнуть в себя столько еды в течение дня – очень непростая задача. А ты бы с ней справился?