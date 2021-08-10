Джада Фолча – справжня спокусниця. Тож не дивно, що її підписники не можуть дочекатися на свіжий пост, в якому можна помилуватися розкішними формами красуні. На днях вона виклала серію фото, на яких позує у купальнику. Він виграшно підкреслює форми Джади, про що свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів.
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Знялася Джада на фоні басейну. Ефектні кадри дозволяють кожному підписнику тату-майстрині насолодитися її спокусливими формами. А ще вони були максимально щедрими на компліменти. Лови найкращі з них:
- "На всі 100 відсотків неймовірна";
- "Приголомшлива";
- "Ти дуже красива та мила";
- "Чарівна королева";
- "Милий ангел";
- "Який ефектний і сексуальний купальник".
Спокусливий образ Джади Фолчі сподобався її підписникам / Фото з інстаграму Фолчі
Джада Фолча показала спокусливі форми у купальнику / Фото з інстаграму Фолчі
Ми буквально закликаємо тебе підписатися на Джаду Фолчу. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від сексуальної тату-майстрині.
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