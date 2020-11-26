51-річна співачка Дженніфер Лопес знялася абсолютно оголеною. Гарячі фото та відео стали тизерами її нової пісні "In The Morning". Дивися, чим же розбурхала користувачів інстаграму Джей Ло, на Men 24!

Співачка Дженніфер Лопес виклала на своїй сторінці в інстаграмі гаряче фото та відео, на якому позує абсолютно оголеною. Це своєрідне промо нової композиції "In The Morning", яка вийде у п'ятницю, 27 листопада. Насолоджуйся спокусливим тілом Джей Ло на Men 24!

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Дженніфер Лопес знялася абсолютно оголеною / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Фанати Дженніфер Лопес не можуть стримувати емоції, тож засипають її компліментами та теплими словами:

"Ти – пожежа";

"З розуму зійти";

"Найгарячіша жінка на Землі";

"Ти чарівна";

"Я не можу дихати";

"Чисте мистецтво";

"Ти виглядаєш приголомшливо";

"Я люблю тебе дуже сильно";

"Так неймовірно";

"Мені нічого сказати. Я просто не можу відвести погляд. Люблю тебе сильно, моя Королево".

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Прихильники приголомшені сміливістю Джей Ло, а також очікують на вихід нової пісні. Підозрюємо, буде щось дуже і дуже гаряче!