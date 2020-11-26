51-летняя певица Дженнифер Лопес снялась абсолютно обнаженной. Горячие фото и видео стали тизерами ее новой песни "In The Morning". Смотри, чем же взбудоражила пользователей инстаграма Джей Ло, на Men 24!

Певица Дженнифер Лопес выложила на своей странице в инстаграме горячее фото и видео, на котором позирует абсолютно голой. Это своеобразное промо новой композиции "In The Morning", которая выйдет в пятницу, 27 ноября. Наслаждайся соблазнительным телом Джей Ло на Men 24 !

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Дженнифер Лопес снялась абсолютно обнаженной / Фото с инстаграма Дженнифер Лопес

Фанаты Дженнифер Лопес не могут сдерживать эмоции, поэтому засыпают ее комплиментами и теплыми словами:

"Ты – пожар";

"С ума сойти";

"Горячая женщина на Земле";

"Ты очаровательна";

"Я не могу дышать";

"Чистое искусство";

"Ты выглядишь потрясающе";

"Я люблю тебя очень сильно";

"Так невероятно";

"Мне нечего сказать. Я просто не могу отвести взгляд. Люблю тебя сильно, моя королева".

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