Джейсон Момоа показав своє вибухове тренування перед зніманнями нового "Аквамена"

Джейсон Момоа – актор, відомий своєю статурою. Він грає імпозантних персонажів, таких як Кхал Дрого у "Грі престолів", слідує по стопах самого Арнольда у перезавантаженні "Конана-варвара" і, звичайно ж, виступає у ролі неповороткого Артура Каррі з всесвіту DC. Як ти вже зрозумів, мовиться про Аквамена.

Але примітно, що Момоа не готує своє тіло так, як це роблять інші голлівудські супергерої, годинами підіймаючи тяжкості та використовуючи програми тренувань. Його більше цікавлять заняття просто неба та тренування, які деякі люди можуть класифікувати як функціональну придатність для здобуття форми.

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"Я виявив, що для мене найкраще виконувати те, що я люблю. Наприклад, скелелазіння завжди допомагало мені та надихало", – розповідав він в одному зі своїх інтерв'ю Men's Health.

Відразу ж зауважимо, що це не така уже й проста задача для такого великого чоловіка.

Великому хлопцю дуже складно лазити. Але у мене була ця пристрасть все своє життя. Я люблю лазити, мені подобається те, як це змушує мене почуватися. І так, я потягнув багато сухожиль, і це відстій, тому що я дуже важкий хлопець, і це було б значно легше, якби я був меншим,

– зізнається він.

Нещодавно Момоа поділився на своєму ютуб-каналі роликом, на якому можна побачити, як він справляється зі скелелазінням у тренажерному залі HUB у Торонто.

"Це єдиний раз, коли я залажу, перш ніж відправитися на "Аквамен 2". Погляньмо, наскільки це має кепський вигляд", – каже жартома актор.

Дивися на відео, як Джейсон Момоа займається скелелазінням:

Джейсон Момоа явно на сьомому небі від щастя, адже має можливість проводити час у цьому залі.

"У моєму серці особливе місце займають скеледроми лише тому, що я виріс в Айові й мені доводиться подорожувати дуже далеко", – розповідає він.

Потім Момоа підчіплюється до ременя безпеки, щоб піднятися на стіну. Пройшовши один шлях, він важко дихає.

"Я робив ноги і відчуваю це. Я не в формі для лазіння", – зізнається актор.

Пізніше до нього приєднався його двоюрідний брат, який, за словами актора, навчив його серфінгу. Своєю чергою, він знайомить його зі скелелазінням.

"Так круто вчити свою сім'ю", – зізнається Момоа.

Він береться за особливо важкий маршрут вгору по стіні, використовуючи крихітні хватки двома пальцями та широко розставлені руки й опори для ніг. Після того, як він вибирається, він зістрибує зі стіни, весь в поту та важко дихаючи.

"Ось чому ви лазите. Бо для цього потрібно все, все тіло", – говорить він.

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Ти теж можеш спробувати займатися скелелазінням. Воно однозначно дозволить тобі не лише додати фізичної активності до свого життя, а й нарощувати бажаний рельєф.