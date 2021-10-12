Джейсон Момоа показал свою взрывную тренировку перед съемками нового "Аквамена"

Джейсон Момоа – актер, известный своей фигурой. Он играет импозантных персонажей, таких как Кхал Дрого в "Игре престолов", следует по стопам самого Арнольда в перезагрузке "Конана-варвара" и, конечно же, выступает в роли неповоротливого Артура Карри со вселенной DC. Как ты уже понял, говорится об Аквамене.

Но примечательно, что Момоа не готовит свое тело так, как это делают другие голливудские супергерои, часами поднимая тяжести и используя программы тренировок. Его больше интересуют занятия под открытым небом и тренировки, которые некоторые люди могут классифицировать как функциональную пригодность для получения формы.

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"Я обнаружил, что для меня лучше выполнять то, что я люблю. Например, скалолазание всегда помогало мне и вдохновляло", – рассказывал он в одном из своих интервью Men's Health.

Сразу же заметим, что это не такая уж простая задача для такого крупного мужчины.

Большому парню очень сложно лазить. Но у меня была эта страсть всю свою жизнь. Я люблю лазить, мне нравится то, как это заставляет меня чувствовать себя. И так, я потянул много сухожилий, и это отстой, потому что я очень тяжелый парень, и это было бы гораздо легче, если бы я был меньше,

– признается он.

Недавно Момоа поделился на своем ютьюб-канале роликом, на котором можно увидеть, как он справляется со скалолазанием в тренажерном зале HUB в Торонто.

"Это единственный раз, когда я залезаю, прежде чем отправиться на "Аквамен 2". Посмотрим, насколько это плохо выглядит", – говорит в шутку актер.

Смотри на видео, как Джейсон Момоа занимается скалолазанием:

Джейсон Момоа явно на седьмом небе от счастья, ведь имеет возможность проводить время в этом зале.

"В моем сердце особое место занимают скалодромы только потому, что я вырос в Айове и мне приходится путешествовать очень далеко", – рассказывает он.

Затем Момоа цепляется к ремню безопасности, чтобы подняться на стену. Пройдя один путь, он тяжело дышит.

"Я делал ноги и чувствую это. Я не в форме для лазания", – признается актер.

Позже к нему присоединился его двоюродный брат, который, по словам актера, научил его серфингу. В свою очередь, он знакомит его со скалолазанием.

"Так круто учить свою семью", – признается Момоа.

Он берется за особо тяжелый маршрут вверх по стене, используя крошечные хватки двумя пальцами и широко расставленные руки и опоры для ног. После того, как он выбирается, он спрыгивает со стены, весь в поту и тяжело дыша.

"Вот почему вы лазите. Потому что для этого нужно все, все тело", – говорит он.

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Ты тоже можешь попробовать заниматься скалолазанием. Оно однозначно позволит тебе не только добавить физической активности в свою жизнь, но и наращивать желаемый рельеф.