Цього разу лови крутий комплекс вправ з високою інтенсивністю. Ним поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Гарантуємо, тобі він настільки сподобається, що ти виконуватимеш його регулярно.

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Нік Волкер традиційно рекомендує починати тренування з активного танцю. З його допомогою можна неабияк розігріти м'язи. А це дозволить тобі мінімізувати можливість появи травм.

"Спробуй це пікантне тренування, щоб спалювати жир і нарощувати м'язи", – наголошує Нік Волкер.

Спалюємо жир і нарощуємо м'язи: високоінтенсивне тренування

Нік Волкера пропонує виконати 5 повних раундів по 20 секунд роботи і 10 секунд відпочинку. Це дозволить тобі досягнути бажаних результатів у довгостроковій перспективі.

Бічні лижні стрибки Альпініст в гопаку Присідання з поворотом на скручування Планка з відведенням руки назад Чергування дрібних стрибків

Викладайся на повну, щоб досягнути бажаних результатів. А цей комплекс вправ ти можеш використовувати як суперсет, так і додавати до свого звичного розпорядку тренувань.

Дивися на відео, як виконувати комплекс вправ:

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що кожне повторення ти повинен робити якісно. Це дозволить пришвидшити появу бажаних результатів. Тож не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Текст публікації Ніка Волкера:

ВИСОКА ІНТЕНСИВНІСТЬ!

Проведіть по екрану для тренування, збереження й обміну!!!

Так, перший слайд можна вважати високоінтенсивним, але ми не будемо вважати це вправою. Збільште частоту серцевих скорочень і скористайтеся цими 5 рухами!

Спробуйте це пікантне тренування, щоб спалювати жир і НАЛАШТУВАТИ М'ЯЗА!!! (В поєднанні з постійною дієтою – керівництва з харчування доступні в моєму додатку – посилання в біографії!)

Виконайте 5 повних раундів по 20 секунд роботи та 10 секунд відпочинку. Зберігайте вірність часу відпочинку і пройдіть через опік!

1. Бічні лижні стрибки.

2. Пахвинні.

3. Присідання з поворотом на скручування.

4. Тяга руки з високою планкою назад.

5. Чергування пого-стрибків.



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