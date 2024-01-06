Братья-близнецы не виделись целых 39 лет. Ровно столько длилась их разлука, когда их в 1940 году разделили на две разные названные семьи. Но каково было их удивление, когда они обнаружили, что каждый прожил практически идентичную жизнь. И это притом, что они не знали друг друга.

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Даже жены с одинаковыми именами

Братья встретились в возрасте 39 лет. Случилось это после того, как Джим Льюис нашел контактные данные своего брата-близнеца. Во время общения они обнаружили, что между ними много общего. В частности, у каждого была жена, которую звали Линда. И, да, это две разные женщины.



Джим Льюис сам нашел контактные данные своего брата-близнеца / Фото HaveSomeFun3344

Джим Льюис и Джим Спрингер родились в 1940 году. Их усыновили две отдельные семьи, когда они были младенцами. Ребят в названных семьях называли или Джеймсоном или Джимом для сокращения.

Интересно, что жили они в каких-то 60 с лишним километрах друг от друга – в штате Миннесота, что в США. Джим Льюис знал, что его развели с братом-близнецом. А вот Джиму Спрингеру его названная мать сказала, что брат умер во время рождения.

Их встреча прошла, когда каждому было по 39 лет. А произошло это еще в 1979 году. Братья могли не увидеться, если бы Джим Льюис не нашел контактные данные своего брата. Обратим внимание, что у мужчин не только были любимые супруги, которых звали Линдой.



Братья не видели друг друга целых 39 лет / Фото alamy

У них была еще и похожая работа, а ездил каждый из них на "Шевроле". Более того, своих собак они назвали одинаково – Той.

Но это еще не всё. У каждого из братьев были свои братья, которых звали Ларри. У них были схожие хобби и сильная неприязнь к правописанию. В то же время они любили математику в студенческие годы. И это еще не всё. Ребята расстались со своими Линдами, чтобы потом жениться на Бетти. Это просто фантастика. Кроме того, у каждого был сын, которого назвали Джеймс Алан.

Известно, что каждый из Джимов был ярым курильщиком, страдал от мигрени и работал в охране. Так, Джим Льюис был охранником, а вот Джим Спрингер – заместителем шерифа.



Оба Джима через годы / Фото imdb

Также известно, что они участвовали в исследовании доктора Томаса Бушара из Университета Миннесоты. Их просили пройти тесты на личность, историю болезни и мозговые волны.

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Как ни странно, результаты трех тестов были одинаковыми. Когда мужчин попросили нарисовать что-то, то они нарисовали одинаковую картину. Тогда доктор Бушар был ошеломлен результатами.