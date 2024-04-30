53-річна Джина Стюарт відома як "найгарячіша бабуся у світі", але її 28-річний клон тепер заробляє їй статки. Австралійка, яка стверджувала, що таємно зустрічалася з крикетником Шейном Уорном перед його смертю, боялася, що використання штучного інтелекту "знищить" її бренд, але він натомість зробив їй комплімент.

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Шалені гроші приносить ШІ-аватар жінки

Вона розповіла Daily Star про те, скільки грошей приносять її цифрові фотографії – чи було це складніше, ніж здається, а також про те, чому вона досягла такого успіху.

Джина, яка родом із Золотого узбережжя, розповіла: "Я вже була впізнаваним обличчям, тому я думаю, що спочатку це допомогло, тому що я була відома в ЗМІ завдяки журналам "Максим" і "Плейбой", а також тому, що мене називали найгарячішою бабусею у світі".



Джина Стюарт – горда володарка звання "Найгарячіша бабуся у світі" / Фото з інстаграму Стюарт

Вона припускає, що саме її світле волосся, блакитні очі, усмішка та вигнута підтягнута фігура – відображення її 28-річної моделі зі штучного інтелекту.

Здається, я думала, що ШІ буде легким і у мене буде стільки вільного часу. Але для створення професійних фотографій потрібен час, багато креативу і гарне естетичне сприйняття. Я насправді розглядаю кожну фотографію як витвір мистецтва і іноді витрачаю години на вдосконалення,

– розповіла вона.

Щодо того, як вона заробляє на цьому, вона додала, що зараз є платним амбасадором Fanvue, а це пряма конкуренція OnlyFans, тому їй платять за просування. Вона також заробляє 10 000 доларів (приблизно 400 тисяч гривень) на місяць на платформі, використовуючи свою модель штучного інтелекту, а також своє реальне "Я".

Джина використовує свого клона для продажу сексуального контенту на Fanvue вже п'ять місяців і каже, що більшість творчих ідей її навідують щодня в душі.



Гаряче фото ШІ-аватара Джини Стюарт / Фото з інстаграму Стюарт

Модель популярна кілька років

Модель стала відомою у 2019 році, коли взяла участь у модельному конкурсі Maxim, щоб зібрати кошти для друга, який переніс інсульт. Це призвело до того, що вона потрапила до списку Maxim Australia Hot 100 того ж року.

Відтоді їй постійно трапляються нові можливості. Нещодавно вона взяла участь у конкурсі The World AI Creator Awards, де буде коронована перша в історії Міс ШІ.

Перемога була б неймовірним викликом, тому я вважаю, що це те, до чого варто прагнути. Я не стверджую, що я найкраща, і зараз є так багато неймовірних талантів, але я люблю намагатися зробити все можливе, як я зробила з Максимом у 2019 році, коли дійшла до фіналу і стала моделлю Hot 100, обійшовши понад 35 000 молодих дівчат, коли мені було 47 років,

– сказала вона.



Джина вважає, що її ШІ-модель безсмертна / Фото з інстаграму Стюарт

Її спитали, чому люди будуть інвестувати в модель зі штучним інтелектом, яка, зрештою, не є реальною жінкою.

Я б сказала, що моя модель зі штучним інтелектом – це не реальна жінка: "Я б сказала, що моя ШІ-модель безсмертна, і мені пропонували великі гроші за її продаж. Вона як нерухомість і хороша інвестиція в бізнес,

– наголосила Джина.

І попри використання технологій для створення спокусливих фотографій своєї молодої версії, Джина все ще залишається гламурною, підтягнутою та здоровою.

Вона сказала, що їй подобається бути здоровою і намагатися виглядати та бути найкращою версією себе. Зараз їй 53, і вона їсть чисту органічну їжу, любить макіяж і гламур.

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