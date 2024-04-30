53-летняя Джина Стюарт известна как "самая горячая бабушка в мире", но ее 28-летний клон теперь зарабатывает ей состояние. Австралийка, которая утверждала, что тайно встречалась с крикетчиком Шейном Уорном перед его смертью, боялась, что использование искусственного интеллекта "уничтожит" ее бренд, но он взамен сделал ей комплимент.

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Бешеные деньги приносит ИИ-аватар женщины

Она рассказала Daily Star о том, сколько денег приносят ее цифровые фотографии – было ли это сложнее, чем кажется, а также о том, почему она достигла такого успеха.

Джина, которая родом из Золотого побережья, рассказала: "Я уже была узнаваемым лицом, поэтому я думаю, что сначала это помогло, потому что я была известна в СМИ благодаря журналам "Максим" и "Плейбой", а также потому, что меня называли самой горячей бабушкой в мире".



Джина Стюарт – гордая обладательница звания "Самая горячая бабушка в мире" / Фото из инстаграма Стюарт

Она предполагает, что именно ее светлые волосы, голубые глаза, улыбка и изогнутая подтянутая фигура – отражение ее 28-летней модели из искусственного интеллекта.

Кажется, я думала, что ИИ будет легким и у меня будет столько свободного времени. Но для создания профессиональных фотографий нужно время, много креатива и хорошее эстетическое восприятие. Я на самом деле рассматриваю каждую фотографию как произведение искусства и иногда трачу часы на совершенствование,

– рассказала она.

Относительно того, как она зарабатывает на этом, она добавила, что сейчас является платным амбассадором Fanvue, а это прямая конкуренция OnlyFans, поэтому ей платят за продвижение. Она также зарабатывает 10 000 долларов (примерно 400 тысяч гривен) в месяц на платформе, используя свою модель искусственного интеллекта, а также свое реальное "Я".

Джина использует своего клона для продажи сексуального контента на Fanvue уже пять месяцев и говорит, что большинство творческих идей ее навещают ежедневно в душе.



Горячее фото ИИ-аватара Джины Стюарт / Фото из инстаграма Стюарт

Модель популярна несколько лет

Модель стала известной в 2019 году, когда приняла участие в модельном конкурсе Maxim, чтобы собрать средства для друга, который перенес инсульт. Это привело к тому, что она попала в список Maxim Australia Hot 100 того же года.

С тех пор ей постоянно попадаются новые возможности. Недавно она приняла участие в конкурсе The World AI Creator Awards, где будет коронована первая в истории Мисс ИИ.

Победа была бы невероятным вызовом, поэтому я считаю, что это то, к чему стоит стремиться. Я не утверждаю, что я лучшая, и сейчас есть так много невероятных талантов, но я люблю пытаться сделать все возможное, как я сделала с Максимом в 2019 году, когда дошла до финала и стала моделью Hot 100, обойдя более 35 000 молодых девушек, когда мне было 47 лет,

– сказала она.



Джина считает, что ее ИИ-модель бессмертна / Фото из инстаграма Стюарт

Ее спросили, почему люди будут инвестировать в модель с искусственным интеллектом, которая, в конце концов, не является реальной женщиной.

Я бы сказала, что моя модель с искусственным интеллектом – это не реальная женщина: "Я бы сказала, что моя ИИ-модель бессмертна, и мне предлагали большие деньги за ее продажу. Она как недвижимость и хорошая инвестиция в бизнес",

– подчеркнула Джина.

И несмотря на использование технологий для создания соблазнительных фотографий своей молодой версии, Джина все еще остается гламурной, подтянутой и здоровой.

Она сказала, что ей нравится быть здоровой и стараться выглядеть и быть лучшей версией себя. Сейчас ей 53, и она ест чистую органическую пищу, любит макияж и гламур.

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Наша героиня напоминает, что не всегда следует верить тому, что мы видим в сети. Возможно, горячая красавица, на которую ты подписан, может оказаться совсем не горячей, и, возможно, даже не барышней.