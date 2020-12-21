Кохана Роналду знялася у розкішній спідній білизні на фоні ялинки: гаряче фото
26-річна Джорджина Родрігес не на жарт розбурхала користувачів мережі. Кохана Кріштіану Роналду виклала у мережу серію фото, на яких вона позує у гарячій спідній білизні на фоні ялинки. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Джорджина Родрігес неабияк розбурхала користувачів мережі серією спокусливих фото. На них кохана Кріштіану Роналду позує у розкішній спідній білизні на фоні ялинки. Насолоджуйся гарячим фото Джорджини на Men 24!
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Любов до себе – початок вічної історії любов,
– написала красуня під постом.
Прихильники Джорджини захоплені її неймовірною красою, тож вирішили не надто стримувати емоцій, засипаючи її компліментами:
- "Неймовірна";
- "Це моя любов";
- "Приголомшлива Джорджина";
- "Надзвичайна фігура";
- "Роналдо казково пощастило".
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Ми погоджуємося з кожним словом прихильників Джорджини. Виглядає вона й справді неймовірно. Тож рекомендуємо підписатися на неї. На її сторінці іноді й не таке побачиш!
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