26-річна Джорджина Родрігес не на жарт розбурхала користувачів мережі. Кохана Кріштіану Роналду виклала у мережу серію фото, на яких вона позує у гарячій спідній білизні на фоні ялинки. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Джорджина Родрігес неабияк розбурхала користувачів мережі серією спокусливих фото. На них кохана Кріштіану Роналду позує у розкішній спідній білизні на фоні ялинки. Насолоджуйся гарячим фото Джорджини на Men 24!

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Любов до себе – початок вічної історії любов,

– написала красуня під постом.

Прихильники Джорджини захоплені її неймовірною красою, тож вирішили не надто стримувати емоцій, засипаючи її компліментами:

"Неймовірна";

"Це моя любов";

"Приголомшлива Джорджина";

"Надзвичайна фігура";

"Роналдо казково пощастило".

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Ми погоджуємося з кожним словом прихильників Джорджини. Виглядає вона й справді неймовірно. Тож рекомендуємо підписатися на неї. На її сторінці іноді й не таке побачиш!