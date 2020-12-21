Возлюбленная Роналду снялась в роскошном нижнем белье на фоне елки: горячее фото
26-летняя Джорджина Родригес не на шутку взбудоражила пользователей сети. Возлюбленная Криштиану Роналду выложила в сеть серию фото, на которых она позирует в горячем нижнем белье на фоне елки. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Джорджина Родригес изрядно взбудоражила пользователей сети серией соблазнительных фото. На них возлюбленная Криштиану Роналду позирует в роскошном нижнем белье на фоне елки. Наслаждайся горячим фото Джорджины на Men 24!
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Любовь к себе – начало вечной истории любви,
– написала красавица под постом.
Поклонники Джорджины восхищены ее невероятной красотой, поэтому решили не слишком сдерживать эмоций, засыпая ее комплиментами:
- "Невероятная";
- "Это моя любовь";
- "Потрясающая Джорджина";
- "Чрезвычайная фигура";
- "Роналдо сказочно повезло".
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Мы согласны с каждым словом пожписчиков Джорджины. Выглядит она действительно невероятно. Поэтому рекомендуем подписаться на нее. На ее странице иногда и не такое увидишь!
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