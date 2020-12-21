26-летняя Джорджина Родригес не на шутку взбудоражила пользователей сети. Возлюбленная Криштиану Роналду выложила в сеть серию фото, на которых она позирует в горячем нижнем белье на фоне елки. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Джорджина Родригес изрядно взбудоражила пользователей сети серией соблазнительных фото. На них возлюбленная Криштиану Роналду позирует в роскошном нижнем белье на фоне елки. Наслаждайся горячим фото Джорджины на Men 24 !

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Любовь к себе – начало вечной истории любви,

– написала красавица под постом.

Поклонники Джорджины восхищены ее невероятной красотой, поэтому решили не слишком сдерживать эмоций, засыпая ее комплиментами:

"Невероятная";

"Это моя любовь";

"Потрясающая Джорджина";

"Чрезвычайная фигура";

"Роналдо сказочно повезло".

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