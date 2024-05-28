Днями порноакторка виклала відео, яке точно позбавить тебе сну. Тож, якщо тобі зранку прокидатися, то, будь ласка, покинь цю сторінку. Ми попереджали!

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Джозефіна Джексон виклала гаряче відео

На сторінці Джозефіни Джексон в інстаграмі з'явився надзвичайно пікантний ролик. На ньому можна побачити, як порноакторка позує для фотосесії у надзвичайно спокусливій спідній білизні. Комплект на Юлії виграшно підкреслює її фантастичні форми.

І ми не подивовані, що підписники акторки залишили їй надзвичайно багато компліментів. Вони засипали Юлію теплими словами та вихваляли її фігуру, яка викликає непідробний захват. Ось деякі з них:

"Чому ця стіна – не я?";

"Вогняна дівчина!! Гарно коли зовнішність збігається з внутрішнім світом! Ти молодчинка!!!";

"Пані Юлія ви неймовірна, неперевершена жінка, просто красуня, як завжди на висоті";

"Неперевершена!".

Джозефіна Джексон показала розкішну фігуру: дивися відео

Також одна з підписниць спитала, а що ж робить Юлія, щоб підтримувати своє тіло у формі. Джозефіна Джексон залюбки відповіла та розповіла, як працює над собою.

Займаюсь в залі з вільними вагами ще з університету, понад 10 років. Будь-яке заняття спортом, якщо воно стабільне, – буде підтримувати тіло в хорошій формі,

– розповіла Юлія.

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Наостанок нагадаймо, що Джозефіна Джексон активно підтримує наших військових. Зокрема тих, котрі проходять реабілітацію після поранень. Вона також знялася для благодійного календаря. І своїми діями надихає донатити та допомагати нашим захисникам і захисницям!