Ніколь Шерзінгер та її наречений Том Еванс у купальних костюмах знялися для чергового веселого танцювального відео. Його вони зняли під час відпочинку. На ролику є ще їхні друзі, але фантастична Ніколь затьмарює всіх.

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На Ніколь мінімалістичний купальник

45-річна колишня зірка The Pussycat Doll продемонструвала свою приголомшливу фігуру в зухвалому чорному купальнику, який вирізнявся сміливими вирізами та глибоким декольте.

Зовнішній вигляд Ніколь не залишав місця для уяви. Разом з тим кремезний Том продемонстрував свої м'язи та з'явився без сорочки в плавках, які він поєднав з солом'яним капелюхом.

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Ніколь підписала пост: "Від нашої сім'ї – вашій. Сподіваюся, у вас будуть веселі вихідні!".

Підписники співачки у захваті від її сміливого образу та розкішної фігури. Тому ми не здивовані, що вони буквально засипали її компліментами та коментарями. Ось лише декілька з них:

"Я вражений твоїм тілом! Господи!";

"Хотіла би я мати таку ж віру в себе, як ти маєш у ту Ніку в бікіні";

"Твій купальник божевільний! Звідки він у тебе?";

"Ми просто божеволіємо від тебе! Ого!";

"Приємно бачити, як вам весело";

"Стільки щастя в одному відео. Ви маєте фантастичний вигляд";

"Вона гаряча, як піч, її звуть Ніколь. Я маю на увазі..."

Це сталося лише через день після того, як Ніколь поділилася таким же веселим відео, де вона танцює під час свого розкішного відпочинку.

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Ніколь Шерзінгер продовжує вражати та захоплювати. А ми – активно стежити за її сторінкою в інстаграмі. Передбачаємо, попереду на нас очікує ще дуже і дуже багато спекотного контенту.