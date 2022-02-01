Нам складно зрозуміти, чи нова це фотографія, чи архівна. А все тому, що в описі до світлини вказано цифру 2019. Якщо це й старий кадр, то це все одно не заважає нам милуватися Мікелою Персіко. Це ми пропонуємо зробити й тобі!
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Ефектне фото телеведучої припало до душі не лише нашій редакції, а й підписникам красуні. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів, які з'явилися за лічені години. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти просто бездоганна";
- "Ти схожа на Барбі";
- "Ти надзвичайно приваблива";
- "Яка ж ти розкішна";
- "Гаряча та приголомшлива";
- "Справжній витвір мистецтва";
- "Зараз ти в тисячу разів красивіша";
- "Чарівна та сексуальна".
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Мікела Персіко викликає непідробний захват. Тож не дивно, що її армія прихильників росте з кожним днем. Тебе ми буквально закликаємо підписатися на телеведучу, щоб регулярно милуватися її гарячими фото.