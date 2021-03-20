Еббі Довс знає, що шлях до серця її підписників лежить через гарячі фото. На днях 29-річна красуня виклала кілька світлин, на яких позує у крихітному купальнику, що ледве прикриває її розкішний бюст. Насолоджуйся порцією краси від Еббі Довс на Men 24!

Австралійська модель Еббі Довс з превеликим задоволенням ділиться зі своїми підписниками відвертими фото. На них вона позує у крихітному чорному бікіні, яке виграшно підкреслює спекотні вигини 29-річної красуні.

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"Надсилаю вам щасливі позитивні флюїди. Зроби що-небудь для себе сьогодні, змусь когось усміхнутися, посміятися, потанцювати, правильно харчуватися, тренуватися, розповісти про себе, жити та любити життя", – написала Еббі Довс під цим постом.

Прихильникам моделі надзвичайно сподобалися відверті фото Еббі Довс. Вони не лише залишили їй безліч лайків під постом, а й буквально засипали 29-річну красуню компліментами:

"Бездоганність";

"Ти прекрасна! Надіюся, у тебе чудовий день, дорога";

"Ти дуже мила";

"Ти така красива та гаряча";

"Маєш приголомшливий вигляд";

"Чи можу я поплавати з тобою?".

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Сексуальна Еббі Довс захоплює своєю красою та розкішним тілом. Підпишися на неї, адже австралійська модель регулярно викладає спокусливі та не менш провокативні фото в мережі.