Эбби Довс знает, что путь к сердцу ее подписчиков лежит через горячие фото. На днях 29-летняя красавица выложила несколько фотографий, на которых позирует в крохотном купальнике, какой едва прикрывает ее роскошный бюст. Наслаждайся порцией красоты от Эбби Довс на Men 24!

Австралийская модель Эбби Довс с превеликим удовольствием делится со своими подписчиками откровенными фото. На них она позирует в крохотном черном бикини, которое выигрышно подчеркивает жаркие изгибы 29-летней красавицы.

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"Посылаю вам счастливые положительные флюиды. Сделай что-нибудь для себя сегодня, заставь кого-то улыбнуться, посмеяться, потанцевать, правильно питаться, тренироваться, рассказать о себе, жить и любить жизнь", – написала Эбби Довс под этим постом.

Поклонникам модели чрезвычайно понравились откровенные фото Эбби Довс. Они не только оставили ей множество лайков под постом, но и буквально засыпали 29-летнюю красавицу комплиментами:

"Безупречность";

"Ты прекрасна! Надеюсь, у тебя замечательный день, дорогая";

"Ты очень милая";

"Ты такая красивая и горячая";

"Имеешь потрясающий вид";

"Могу ли я поплавать с тобой?".

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