Соблазнительная австралийская модель снялась в крошечном бикини: откровенные фото 18+
Эбби Довс знает, что путь к сердцу ее подписчиков лежит через горячие фото. На днях 29-летняя красавица выложила несколько фотографий, на которых позирует в крохотном купальнике, какой едва прикрывает ее роскошный бюст. Наслаждайся порцией красоты от Эбби Довс на Men 24!
Источник:инстаграм Эбби Довс
Австралийская модель Эбби Довс с превеликим удовольствием делится со своими подписчиками откровенными фото. На них она позирует в крохотном черном бикини, которое выигрышно подчеркивает жаркие изгибы 29-летней красавицы.
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"Посылаю вам счастливые положительные флюиды. Сделай что-нибудь для себя сегодня, заставь кого-то улыбнуться, посмеяться, потанцевать, правильно питаться, тренироваться, рассказать о себе, жить и любить жизнь", – написала Эбби Довс под этим постом.
Поклонникам модели чрезвычайно понравились откровенные фото Эбби Довс. Они не только оставили ей множество лайков под постом, но и буквально засыпали 29-летнюю красавицу комплиментами:
- "Безупречность";
- "Ты прекрасна! Надеюсь, у тебя замечательный день, дорогая";
- "Ты очень милая";
- "Ты такая красивая и горячая";
- "Имеешь потрясающий вид";
- "Могу ли я поплавать с тобой?".
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Сексуальная Эбби Довс захватывает своей красотой и роскошным телом. Подпишись на нее, ведь австралийская модель регулярно выкладывает соблазнительные и не менее провокационные фото в сети.
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