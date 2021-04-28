Еббі Довс обожнює епатувати мережу. Цього разу вона зробила це за допомогою сміливих фото, на яких вона позує у відвертій спідній білизні. Не дивно, що підписникам 29-річної моделі шалено сподобалися її останні публікації. Насолоджуйся порцією спокуси від Еббі Довс на Men 24!

29-річна австралійська модель Еббі Довс регулярно викладає фото, на яких вона позує у спідній білизні. Цього разу вона вирішила не міняти правила гри, розбурхавши користувачів мережі саме в такому вбранні.

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"Просто нагадування завжди бути доброю", – написала вона під публікацією.

Ми, звичайно ж, не дуже розуміємо зв'язку між текстом і світлиною. Але хіба це головне? У нас же ж є можливість насолодитися спокусливими формами чарівної моделі. А ще поставити їй лайк і залишити коментар. Наприклад, такий:

"Надзвичайно гаряча";

"Ти така неймовірна";

"Найкраща модель";

"Абсолютно вражаюча крихітка";

"Приголомшлива";

"Цей колір тобі шалено личить";

"Еббі, ти – найбездоганніша жінка на Землі".

Нам теж шалено подобається Еббі Довс. Тож ми наполегливо рекомендуємо підписатися на неї. Гарантуємо, що попереду ще багато гаряченького від сексуальної австралійської моделі.

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