Смелая австралийская модель снялась в откровенном нижнем белье: провокационные фото
Эбби Довс обожает эпатировать сеть. На этот раз она сделала это с помощью смелых фото, на которых она позирует в откровенном нижнем белье. Неудивительно, что подписчикам 29-летней модели безумно понравились ее последние публикации. Наслаждайся порцией соблазна от Эбби Довс на Men 24!
Источник:инстаграм Эбби Довс
29-летняя австралийская модель Эбби Довс регулярно выкладывает фото, на которых она позирует в нижнем белье. На этот раз она решила не менять правила игры, взбудоражив пользователей сети именно в таком наряде.
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"Просто напоминание всегда быть хорошей", – написала она под публикацией.
Мы, конечно же, не очень понимаем связи между текстом и фотографией. Но разве это главное? У нас ведь есть возможность насладиться соблазнительными формами волшебной модели. А еще поставить ей лайк и оставить комментарий. Например, такой:
- "Чрезвычайно горячая";
- "Ты такая невероятная";
- "Лучшая модель";
- "Абсолютно впечатляющая малышка";
- "Потрясающая";
- "Этот цвет тебе безумно идет";
- "Эбби, ты – самая безупречная женщина на Земле".
Нам тоже безумно нравится Эбби Довс. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подписаться на нее. Гарантируем, что впереди еще много горяченького от сексуальной австралийской модели.
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