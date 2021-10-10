Генеральний директор Wonder Medical Олександр Перес вважає що з цими твердженнями потрібно раз і назавжди попрощатися. В інакшому випадку побудова тіла своєї мрії може гальмуватися.

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Руйнуємо 6 міфів, пов'язаних з фітнесом

1. Виснаження = кращі результати

Часто вважається, що ступінь виснаження після фізичних вправ свідчить про їхню ефективність, і це далеко від істини. Скованість наступного дня не означає, що ти зробив усе правильною.

"Філософія "Немає болю, немає покращення" – причина, через яку багато хто відмовляється від вправ, тому що вони не відповідають їхньому темпу тренувань. Ми повинні усвідомлювати, що наше тіло не може тренуватися з максимальною інтенсивністю та з повною мотивацією щодня", – підкреслює Перес.



Виснаження не гарантує тобі ефективність вправ / Фото Unsplash

2. Потовиділення допомагає спалювати калорії

Ти не повіриш, але активне потовиділення не тотожне зі спалюванням калорій. Саме з цієї причини тренери не рекомендують закутуватися в одяг під час виконання фізичних активностей.

"Коли ми пітніємо, ми виводимо рідину, і це не може мати бажаних ефектів. Сауна – це не фізичне навантаження, і не допомагає позбутися небажаного жиру. Багато людей досі використовують пояс або товстий одяг для вправ, не думаючи, що ці методи видаляють воду, і що тіло може зневоднюватися. Ми пітніємо під час зневоднення, тому нам не потрібно тренуватися у великій кількості одягу або у спекотному приміщенні", – наголошує він.

3. З віком вправи не допомагають

Ми можемо почути, що після певного віку вправи більше не допомагають. Однак всі проведені дослідження показують, що заняття спортом, що проводяться на регулярній основі, незалежно від віку, завжди були корисними для здоров'я.

"Вони можуть перебувати на відкритому повітрі з метою запобігання серцево-судинних захворювань та підвищення оксигенації, місткості легень та зниження проблеми з диханням. Літнім людям рекомендуються заняття, які розвивають витривалість та здоров'я серця: ходьба, плавання або їзда на велосипеді, а також пілатес і йога, які також додадуть їм рухливість та гнучкість", – додає він.



Для роботи над власним тілом вік не має значення / Фото Unsplash

4. Ранкове тренування натщесерце краще

Не менш поширений міф. Найкращий час для фізичних вправ – це коли ми можемо виконувати їх усвідомлено, і це може стати звичкою. Дослідження показують, що час доби не має значення.

"Часто помилково вважають, що тренування натщесерце змушують організм витрачати жирові запаси, проте дослідження показали, що необхідна присутність глюкози в крові, щоб викликати спалювання калорій. Якщо у вас закінчиться глюкоза, ефект буде протилежним, і ми почнемо спалювати м'язи", – акцентує Перес.

Тож невеликий перекус за 30 – 60 хвилин до тренування дає нам сили тренуватися комфортно, приємно й ефективно, споживаючи більше калорій і домагаючись найкращих результатів.

5. Аеробні вправи лише знижують вагу

Все більше й більше наукових досліджень показують, що контрольовані високоінтенсивні тренування з обтяженням значно ефективніші, ніж аеробіка, вимагають менше часу та викликають вище споживання калорій.

"Ясно, що збільшення обсягу м'язів вимагатиме збільшення основного обміну, при якому ми будемо споживати енергію навіть у стані спокою. Очевидно, що обидва типи вправ мають безліч переваг для контролю ваги та здоров'я, і нам необхідний правильний баланс між ними", – додає експерт.



Намагайся дотримуватися балансу між різними видами вправ / Фото Unsplash

6. Хороша фізична форма можлива лише у тренажерному залі

Варіантів стає все більше й більше. Та й ми регулярно нагадуємо тобі про те, що не завжди потрібно відвідувати тренажерний зал. Іноді достатньо виконувати вправи з власною вагою, щоб досягнути бажаних результатів. У цьому випадку важливо лише виконувати усі вправи по максимуму!

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Гайда разом з нами позбуватися цих популярних міфів, пов'язаних з фітнесом. Це дозволить тобі досягати кращих результатів у побудові тіла своєї мрії.