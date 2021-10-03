Нещодавнє дослідження, проведене некомерційною організацією Catalyst, показало, що одна з найкращих характеристик, які може мати лідер – співчуття. У спостереженні брали участь майже 900 співробітників, які висловили думку про те, що робило їхніх керівників такими цінними, і про те, як це впливало на компанію.

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Якщо на хлопський розум, то співчуття – здатність розуміти іншу людину або "поставити себе на її місце". У випадку з керівниками це дозволяє їм зрозуміти, коли співробітник переживає стрес, або просто збагнути його потреби. Усе для того, щоб запропонувати допомогу, яка б могла знизити рівень стресу та створити "доброзичливу" робочу атмосферу.

Дослідження показало, що співчуття безпосередньо впливає на співробітників. Зокрема, вони виділили кілька важливих моментів.

Інновації

Дослідження виявило зв'язок між співчуттям і здатністю співробітників вводити нововведення. Більшість респондентів, які відзначили співчуття своїх керівників, зауважили, що їхнє робоче середовище дозволяє бути новаторами. З менш чуйними лідерами лише 13% відчували себе здатними щось запропонувати компанії.



Співчуття керівника стимулює співробітників до новаторства / Фото Unsplash

Зобов'язання

Якщо лідер не виявляв співчуття, то лише 32% опитаних вказали, що відчували хороший рівень прихильності компанії. Натомість у тих ситуаціях, де керівник проявляв співчуття, ця цифра становила 76%. Співробітники під керівництвом такого лідера відчували себе невіддільною частиною компанії.

Звільнення

З іншого боку, більшість людей з емпатичним керівництвом вказали, що у них була низька ймовірність думати про звільнення. Вони відчували, що на своєму місці, що їх поважають і цінують. Ті, у кого не було такого співчуття з боку керівництва, з більшою ймовірністю покидали робоче місце.

Інклюзивність

Цікаво відзначити, що в емпатичних лідерів, схоже, більш різноманітні робочі місця. 50% тих, хто відповіли, що у них чуйні боси, вказали, що їхня організація більш інклюзивна. У таких компаніях нема ані гендерного перекосу, ані відмов від прийому на роботу людей з особливостями.



У таких лідерів колективи інклюзивні та вільні / Фото Unsplash

Рівень життя

Нарешті, більшість людей, які повідомили, що у них чуйний лідер, вказали, що можуть похизуватися хорошим балансом між роботою й особистим життям. Значні 86% відзначили це, демонструючи важливість цієї навички у сфері лідерства.

З іншого боку, Forbes, який повторив це дослідження, зазначає, що ще одним важливим фактором є співпраця. Усе тому, що під час прийняття рішення присутнє також співчуття, і воно рухає цим, змушуючи людей краще розуміти свою команду.

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Щоб проявити співчуття, тобі не потрібно закінчувати додаткові курси. Просто спитай себе, як це – бути на чужому місці. Подумай про те, які можуть бути проблеми у твого колеги або підлеглого. Чого він може потребувати, наприклад, для розв'язання конкретної задачі. Прокачай цю рису, щоб стати справжнім лідером, до якого усі тягнутимуться!