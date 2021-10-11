Ти, мабуть, бодай раз у своєму житті чув про "сині кулі". Мовиться про те, що від надмірної збудженості яєчка починають буквально боліти, якщо діло не доходить до сексу або, бодай, мастурбації. Так от це не так, переконані експерти!

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Звідки беруться "сині кулі" у чоловіків?

Епідермальна гіпертензія (або "сині кулі") викликана звуженням артерії та скупченням крові навколо статевого члена. Як ти знаєш, під час збудження кров тече до твоїх геніталій. Це й викликає ерекцію. Якщо ж розряду не буде, то це може викликати закоркування кровообігу.

Але чи дійсно це явище викликає біль?

Так, дійсно є чоловіки, у яких є проблеми з кульмінацією. І саме в таких можуть виникнути неприємні відчуття, якщо фізичного розряду не буде. Але ідея про те, що кожен чоловік з ерекцією завжди повинен фінішувати, бо в іншому випадку на нього очікує пекельний біль, – нонсенс. На думку сексологів, немає жодних фізичних причин до негайної еякуляції.



Відсутність оргазму не є причиною появи "синіх куль" у чоловіків / Фото Unsplash

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Якщо ж ти так сильно боїшся цих больових відчуттів, то тобі нічого не заважає фінішувати за допомогою мастурбації, якщо сексом і не пахне. А ще, за даними сексологічного центру Амстердама, можна виконувати фізичні навантаження, наприклад, підіймати важкі предмети. Аспірин і теплий душ, до слова, теж творять дива