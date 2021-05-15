Как ни странно, но сто лет назад в автомобильной промышленности преобладал электромобиль, а его производителей было гораздо больше, чем сегодня.

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Первая электрическая машина появилась в 1830-х годах и работала она на специальных элементах, которые не перезаряжались. В 1859 году изобрели свинцово-кислотные батареи и тогда электромобили стали практическим транспортом. Но вскоре бензиновый двигатель внутреннего сгорания на целый век вытеснил с рынка экологичные машины.

История появления скоростного электромобиля

Первое в мире дорожное транспортное средство, которое проезжает более 100 километров в час, разработал сам Камиль Женатци – сын богатого бельгийского производителя резиновых изделий. Он был одним из первых автолюбителей и дизайнеров, который запустил завод по производству электрических кареток и грузовиков, чтобы завоевать парижский рынок.

Женатци отчаянно боролся с другим производителем Шарлем Жанто, выясняя, кто же из них делает более быстрые автомобили. Чтобы убедить всех в триумфе его компании, Женатци построил специальный электрокар Le Jamais Contente, что буквально с французского означает "никогда не счастлив", на котором и совершил скоростной переворот.



Копия Le Jamais Contente в автомобильном музее Франции / Фото Flickr

Электрическая машина имела форму торпеды и была изготовлена ​​из сплавов партиниума, алюминия, вольфрама и магния. Она имела 2 двигателя с прямым приводом, мощностью примерно в 68 лошадиных сил.

На таком металлическом цилиндре длиной менее 4 метров, водитель сидел сверху, как на лошади. Он не имел никаких ремней безопасности или любых других современных средств, которые бы спасали водителю жизнь и здоровье.

Рекорд скорости

29 апреля 1899 года близ Парижа Женатци сел на свое творение и достиг максимальной скорости 105,88 километра в час, побив предыдущий рекорд графа де Шасла-Лоба в 92,78 километра в час, который был установлен месяцем ранее.

Автомобиль, на котором вы путешествуете, кажется, покидает землю и бросается вперед, как снаряд, рикошетит по земле. Что касается водителя, то мышцы его тела и шеи становятся жесткими, противостоя давлению воздуха, его взгляд стойко прикован примерно на 200 ярдов вперед, а его чувства насторожены,

– описывал Женатци ощущение скорости.



Женатци на своем электрокаре после установления рекорда скорости / Фото Wikimedia Commons

Три года электрокар Женатци сохранял титул самого быстрого транспортного средства.