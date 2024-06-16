"Це законно?": італійська телеведуча у мінімалістичному бікіні розбурхала тисячі людей
Джерело:інстаграм Елізабетти Каналіс
Цього разу максимум нашої уваги прикутий до Елізабетти Каналіс. Італійська модель та телеведуча не втомлюється тішити своїх прихильників спокусливими кадрами.
Днями вона виклала всього дві світлини, які зчинили справжнісінький фурор. А все тому, що на них вона позує у дуже мінімалістичному купальнику з анімалістичним принтом. Оминути увагою ці фото просто неможливо!
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Телеведуча показала розкішну фігуру
Світлини Елізабетта зробила на терасі, коли ніжилася під сонечком. Волосся у неї вкладене назад. Щоб не спалити плечі, телеведуча доповнила свій образ білою сорочкою. Вся ж увага прихильників була прикута до мінімалістичного бікіні, яке дозволяє побачити, що модель дуже і дуже багато працює у залі над своїм тілом.
Елізабетта Каналіс знялася у купальнику / фото з інстаграму Каналіс
Власне, підписники Елізабетти Каналіс не лише залишили понад 90 тисяч вподобань під дописом. Вони ще й буквально засипали красуню коментарями та компліментами, в яких оспівували її красу та розкішну фігуру:
- "Це законно?!";
- "Гарячезна";
- "Я закоханий у цю жінку";
- "Приголомшлива";
- "Просто бездоганна";
- "Чарівна";
- "Завжди прекрасна".
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Елізабетта Каналіс надзвичайно приваблива. А на її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються спокусливі кадри, які варті твоєї уваги. Тож, якщо ти досі не підписався на неї, то пора нарешті це зробити!