Цього разу красуня виклала ролик, який складається з цілої низки гарячих фото. На них мокра Люсія Яворчекова позує у білій майці, трусиках, а також колготах у сіточку. Максимально спекотний образ!

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Фанати у захваті від гарячого ролика

Ви знаєте куди піти, щоб отримати більше,
– написала вона під дописом.

Люсія Яворчекова знялася у спокусливому образі: дивися відео

Підозрюємо, Люсія закликає перейти на сторінку бренду, який займається спідньою білизною. Користувачі мережі, власне, у захваті від образу словацької фітнес-моделі. Вони буквально засипали її компліментами:

  • "Божевілля";
  • "Гаряча штучка, яка збуджує";
  • "Як же чудово";
  • "Ти – найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив";
  • "Яка ж ти сексуальна та гаряча";
  • "Люсі, ти просто безкомпромісна";
  • "Вау, надзвичайно красиво";
  • "Ви – справжнє красиве видовище";
  • "Приваблива жінка";
  • "Ви такі красиві і досконалі! Дякую, що прикрасили мій день!".

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Люсія Яворчекова однозначно викликає захват. Вона чимало часу проводить за тренуваннями. І саме це дозволило їй досягнути таких ідеальних форм, які активно оспівують її підписники в інстаграмі.