Вона поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі серією спокусливих кадрів. На них можна побачити, як красуня носить джинсову довгу безрукавку без білизни. Суцільне задоволення.
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Крістіна Буччіно опублікувала відразу цілу серію світлин. Красуня на них позує у подовженій безрукавці з джинсової тканини. Особливої уваги вартує той факт, що бюстгальтер у цьому випадку відсутній. Власне, це і прикувало максимум уваги з боку її прихильників.
Ти не можеш доторкнутися до моєї енергії,
– написала вона під публікацією.
Крістіна Буччіно знялася у джинсовому жилеті / Фото з інстаграму Буччіно
Сперечатися з красунею ніхто не буде. Її підписники вражені вродою та стильним образом актриси. Власне, про це свідчать коментарі, які вони залишили під дописом. Ось лише частина з них:
- "Красуня";
- "Ти просто бездоганна";
- "Ти дуже мила";
- "Крихітко, ти просто пожежа";
- "Надзвичайно приваблива та фантастична";
- "Чудова, шкода, що жилет такий довгий".
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Якої б довжини жилет не обрала Крістіна, вона приголомшує своєю фантастичною вродою. 38-річна італійська актриса надзвичайно красива та однозначно варта на те, щоб ти підписався на неї. Тому, якщо ти досі цього не зробив, то гайда!