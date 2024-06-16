Днями вона виклала всього дві світлини, які зчинили справжнісінький фурор. А все тому, що на них вона позує у дуже мінімалістичному купальнику з анімалістичним принтом. Оминути увагою ці фото просто неможливо!

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Телеведуча показала розкішну фігуру

Світлини Елізабетта зробила на терасі, коли ніжилася під сонечком. Волосся у неї вкладене назад. Щоб не спалити плечі, телеведуча доповнила свій образ білою сорочкою. Вся ж увага прихильників була прикута до мінімалістичного бікіні, яке дозволяє побачити, що модель дуже і дуже багато працює у залі над своїм тілом.

Елізабетта Каналіс знялася у купальнику / фото з інстаграму Каналіс

Власне, підписники Елізабетти Каналіс не лише залишили понад 90 тисяч вподобань під дописом. Вони ще й буквально засипали красуню коментарями та компліментами, в яких оспівували її красу та розкішну фігуру:

"Це законно?!";

"Гарячезна";

"Я закоханий у цю жінку";

"Приголомшлива";

"Просто бездоганна";

"Чарівна";

"Завжди прекрасна".

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Елізабетта Каналіс надзвичайно приваблива. А на її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються спокусливі кадри, які варті твоєї уваги. Тож, якщо ти досі не підписався на неї, то пора нарешті це зробити!