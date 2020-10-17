17 жовтня свій 48-ий день народження святкує репер Емінем. З цієї нагоди ми розповімо тобі про неймовірну шотландку Ніккі Паттерсон. Смілива дівчина набила на власному тілі 16 татуювань з портретом репера, а також 12 малюнків, на які надихнули його тексти. Дивися її гарячі фото на Men 24.

Іменинник Емінем надихнув шотландку Ніккі Паттерсон на кілька десятків тату, присвячених йому. Це дозволило їй потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Гарячими фото сміливиці ділиться з тобою Men 24.

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З чого все почалося?

Виявляється, у творчість Емінема Ніккі закохалася тоді, коли їй виповнилося 14 років. Уже в 19-річному віці вона набила на своєму тілі перше тату за мотивами альбому репера "The Slim Shady".

А от перший портрет відомого у всьому світі репера на її тілі з'явився 3 років тому. На цьому вона не зупинилася. Тепер тіло 35-річної шотландки прикрашають 16 портретів Емінема, а також ще 12 татуювань, на які її натхнула творчість репера. На цьому вона зупинятися не збирається. Найближчим часом вона хоче набити ще п'ять його портретів на своєму тілі.

Дивися гарячі фото фанатки Емінема, яка прикрасила своє тіло його портретами:

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