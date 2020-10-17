17 октября свой 48-й день рождения празднует рэпер Эминем. По этому случаю мы расскажем тебе о невероятной шотландке Никки Паттерсон. Смелая девушка набила на собственном теле 16 татуировок с портретом рэпера, а также 12 рисунков, на которые вдохновили его тексты. Смотри ее горячие фото на Men 24.

Именинник Эминем вдохновил шотландку Никки Паттерсон на несколько десятков тату, посвященных ему. Это позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Горячими фото смелой девушки делится с тобой Men 24 .

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С чего все началось?

Оказывается, в творчество Эминема Никки влюбилась тогда, когда ей исполнилось 14 лет. Уже в 19-летнем возрасте она набила на своем теле первое тату по мотивам альбома рэпера "The Slim Shady".

А вот первый портрет известного во всем мире рэпера на ее теле появился 3 лет назад. На этом она не остановилась. Теперь тело 35-летней шотландки украшают 16 портретов Эминема, а также еще 12 татуировок, на которые ее вдохновила творчество рэпера. На этом она останавливаться не собирается. В ближайшее время девушка хочет набить еще пять его портретов на своем теле.

Смотри горячие фото фанатки Эминема, которая украсила свое тело его портретами: