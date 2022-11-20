Наприклад, тим, що у них з'являються геть неочікувані персонажі – на кшталт малознайомої сусідки, боса чи дівчини друга. Та насправді сни з еротичним наповненням буквально сприймати не треба. Адже секс – це не просто фізичний акт, а й символічне злиття людей енергією. Тобто, в еротичних снах ти бачиш секс із символами, а не з конкретними людьми.

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6 найпопулярніших видів еротичних снів та їхні значення

Щонайменше, у цьому запевняє Харіта Наяк, фахівчиня з аналізу снів, професорка й директорка індійського Центру навчання та досліджень UCM. Вона ж розповіла про найпоширеніші види сексуальних фантазій у снах та про те, що вони можуть означати.

Секс із колишньою

Сексуальні сни про колишніх можна розглядати як через позитивну, так і через негативну призму. Якщо це хороший сон, він може означати, що ти все ще прагнеш застосувати або залучити деякі з її хороших якостей у своєму житті. Якості, які передовсім привернули тебе до тієї людини. А от якщо сексуальний сон був занадто інтенсивним і не надто хорошим – це може означати, що ти все ще носиш якісь негативні риси цієї людини на собі. Наприклад, якщо твоя колишня була егоїстичною людиною (чи ти сприймав її саме так), то сексуальний сон про неї може означати, що ти підживлюєш вже своє его через свої ж минулі стосунки.



Еротичні сни бувають хорошими та поганими, але чому так? / Фото fxquadro

Секс із дівчиною друга

Ти колись прокидався почервонілим, збудженим та з відчуттям провини, бо мав неймовірний сексуальний сон про дівчину твого друга? При чому ти знаєш, що насправді вона тебе навіть не приваблює. Чому так сталося? Сексуальні сни про дівчину друга можуть означати, що насіння невірності підсвідомо проростає у твоїй свідомості. На це слід звернути увагу, адже свідчити воно може про те, що ти залучатимеш зради у твої майбутні стосунки.

Секс із подругою

Це, мабуть, найпоширеніший тип сексуальних мрій, і він змусив багатьох переоцінити дружбу. Як і у випадку з колишньою, сексуальний сон про подругу означає, що тебе приваблюють або хороші, або погані якості цієї людини. Тільки-от їхній вплив на тебе буде куди сильнішим, тому що дружба – це особливий зв’язок, який є глибшим, ніж більшість видів стосунків.

Секс із колегою чи босом

Сексуальні сни про колегу чи начальницю можуть означати, що тебе надзвичайно приваблюють риси, які вони уособлюють – енергійність, лідерство. Тобто навіть якщо ти не шукаєш когось домінантного для стосунків, десь підсвідомо такий тип особистості тебе приваблює. Також це також може означати, що ти просто перетворюєшся на трудоголіка, порушувати баланс між особистим життям та професійним. Хочеш стати схожим на керівницю чи колегу, яка представляє важливу для тебе рису характеру. Якщо ти одружений і при цьому бачиш сни про колег та керівників, це теж може свідчити про зерна невірності.



Секс із подругою – найпоширеніша еротична мрія, втілена у снах / Фото cookie_studio

Секс груповий

А як щодо сексуальних снів про кількох людей? Це може означати, що ти швидко вступаєш та виходиш із відносин, не витрачаючи часу на оцінку своїх енергетичних збігів із людьми. Це також може означати, що твоя концепція стосунків базується більше на хтивості, ніж на любові.

Секс з олдом

Це про еротичні сни зі старшими за тебе. Наприклад, про якийсь дикий сексуальний сон за участі подруги твоєї матері чи батька. І це, звісно, ускладнить наступну сімейну вечерю. А проте – дарма, адже насправді цей сон – про секс із ровесниками батьків – означає тільки те, що тобі важко психічно та емоційно контактувати з людьми твого віку. А в цьому геть нема біди.

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