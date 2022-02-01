Це сталося 49 років тому. Місія NASA Apollo 17 (Аполлон-17) 14 грудня 1972 року вилетіла з Місяця зі 110 кілограмами місячного ґрунту на борту.

І ось цей ґрунт із нашого природного супутника, який потрапив на Землю майже півстоліття тому, нині відкриває нову інформацію про складну історію Місяця.

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Нові дані про місячну еволюцію – зі старого каміння

У новій роботі (опублікованій 14 грудня 2021 року у журналі Nature Communications) вчені розповідають про дослідження місячного каміння, зібраного астронавтами Аполлона-17 (до слова, відтоді, з 1972 року, люди на Місяць більше не літали).

Під час аналізу складу породи троктоліт 7653 вчені знайшли закономірності, які вказують на період у 20 мільйонів років, упродовж яких Місяць охолоджувався. А це, зауважимо, дещо суперечить попередньому розумінню місячної еволюції.



Троктоліт 7653 / Фото NASA

Таємниця "надзвичайно чистого зразка"

Групу дослідників очолював Вільям Нельсон, вчений із Гавайського університету в Маноа, Сполучені Штати Америки. Для своєї роботи дослідники обрали окремий камінь із місячного ґрунту, який вирізнявся надзвичайною чистотою (малою кількістю сторонніх домішок).

Він не зазнав значних змін під час перебування на поверхні Місяця. Така незайманість – рідкість для місячних порід,

– зазначив із цього приводу Нельсон.

І от команда вчених несподівано виявила цікаві закономірності хімічних змін у мінеральних зернах породи, які містили олівін та плагіоклаз. Примітно, що досі наукова спільнота не вбачала змін у цих мінералах.



Про Місяць нам ще багато розповідатимуть не тільки нові, а й старі зразки / Фото ESA

Про що свідчить відкриття групи Нельсона

Досі вважалося, що після свого формування Місяць пережив період охолодження у 100 мільйонів років. А от нові дані свідчать, що на охолодження не могло знадобитися понад 20 мільйонів років.

Якби ґрунт охолоджувався так повільно, як вважалося раніше, то він не мав би змін у вмісті фосфору,

– заявив Нельсон.

Простіше кажучи, нова знахідка змінює наше розуміння історії та еволюції Місяця на колосальні 80 мільйонів років.

Причому Вільям Нельсон запевняє, що це ще далеко не всі секрети, які здатні розкрити людству навіть старі зразки з колекції Аполлона.

Що вже й казати про нові зразки (як-от привезені місією китайців Chang'e 5 у 2020)!

Як підсумував тему Вільям Нельсон, людство чекає захоплююче десятиліття дослідження Місяця.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.