Коли ти впевнений у собі, то збільшуєш шанси на те, що тобі будуть довіряти, що ти заслуговуєш на увагу. Впевненість – це те, що допомагає постояти за себе, коли це потрібно, і боротися за те, чого ти хочеш, коли ти цього не отримуєш.
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Потрібна впевненість, щоб попросити підвищення зарплати, щоб переконати боса, що ти на це заслуговуєш, щоб бути лідером у команді тощо. Але, на жаль, багато факторів можуть негативно вплинути на твою впевненість. Тому дуже важливо мати під рукою кілька корисних звичок, які здатні запобігти цьому.
Як бути впевненішим у собі на роботі: 6 звичок у допомогу
- Порівнюй себе тільки з собою. Не варто порівнювати себе з іншими людьми, адже кожен рухається у власному темпі, і тобі не потрібно робити щось так само, як це роблять інші. Натомість потрібно порівняти себе з самим собою, наприклад, зробити аналіз того, яким ти був минулого року і яким став зараз. Це може допомогти намалювати чіткішу картину свого зростання, а також визначити ті сфери, де потрібно посилено працювати.
- Записуй свій прогрес. Варто мати візуальний орієнтир для відстеження твоїх досягнень, цілей чи загалом корисних учинків. Коли ти зосереджуєшся на цьому, твоє мислення стає більш позитивним, а ти – більш мотивованим. Твоя продуктивність зростає, плюс ти відчуваєш себе задоволеним і реалізованим.
Багато факторів можуть вплинути погано на твою впевненість, але цьому можна протистояти / Фото gpointstudio@freepik
- Шукай нові виклики. Коли ти припиняєш кидати собі виклик, то можеш перестати рости, вчитися нового і розвивати навички. А також – відчувати нудьгу, що може негативно вплинути на самооцінку і впевненість у собі. Ось чому важливо продовжувати шукати нове, виклики, які допомагають вийти з зони комфорту, перевіряти себе на міцність. Це може дати поштовх до посилення впевненості в собі.
- Завжди май мету. Наявність мети, до якої можна прагнути, допомагає бути щасливішим, а коли ти відчуваєш себе щасливим, то також відчуваєш себе і впевненішим та захищеним. Тому не зосереджуйся на досягненні однієї мети, а май кілька, задля яких можеш працювати і які здатні трансформуватися.
- Запитуй і не живи у сумнівах. Коли ти сповнений сумнівів, вважаєш, що маєш недостатньо знань або не готовий до чогось, то й не можеш почуватися впевнено. З цим можна легко боротися – потрібно постійно вчитися, запитувати, навіть якщо питання здаються очевидними чи дурними. Слід слухати тих, хто знає краще, і відкидати сумніви, боячись здатися непідготовленим.
- Визнавай свої помилки й прагни їх виправити. Визнання своєї хиби не виставляє тебе поганим чи слабким – зовсім навпаки. Коли ти здатен визнати свої помилки або невдачі, то також здатен вчитися на них, вдосконалюватися і докладати зусиль, щоб не повторювати їх знову. Саме це допоможе тобі зростати найбільше. Впевнена в собі людина знає, що робити помилки – це нормально, важливіше ж те, як на них реагують.