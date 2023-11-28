Їхні заголовки безперечно здатні привернути увагу, але – їхні поради не завжди точні. Адже насправді не існує єдиної формули, як розбагатіти та досягти успіху.

Дивися також Для справжніх поціновувачів чогось нового: рецепт крутого коктейлю Jiu Jitsu

Далі ти побачиш кілька фінансових порад, які стали популярними в останні роки, але не є достоту доречними. Тож якщо хтось поділиться ними з тобою, варто поставитися обережно, щоб зберегти своє фінансове здоров'я.

Обов'язково треба мати власне житло

Наші батьки, сім'я і суспільство привчили нас до думки, що мати власне житло означає забезпечити своє майбутнє та сім'ю. Справді, купівля нерухомості може бути гарною довгостроковою інвестицією, однак не завжди може бути правильним фінансовим рішенням.

Врахуй вартість володіння нерухомістю, тобто витрати на утримання, податки, витрати на нові меблі, капітальний ремонт, ремонт інших дрібниць, таких як водопровід і електрика, і багато іншого. А тепер порівняй це з витратами на оренду квартири. А вивільнені гроші ж можна використовувати на що завгодно, від подорожей до інвестицій.

Заробляти гроші можна тільки на надійній роботі

Та ні, вже пройшли ті часи, коли потрібно було мати добре оплачувану роботу з 9 до 5 у великій компанії, щоб мати гарне життя. В епоху інтернету та соціальних мереж, якщо у тебе є талант, ти можеш навіть стати мільйонером.

ти можеш навіть стати мільйонером. Є багато випадків, коли тіктокери заробляли тисячі доларів, знімаючи відео про танці або догляд за шкірою. І це лише приклад, ніхто не закликає робити кар'єру саме в соціальних мережах. Це лише один із багатьох способів заробляти. Якщо маєш навички, у наші часи ти точно зможеш монетизувати їх і стати фінансово забезпеченим.



Фінансові поради – це корисна річ, але до будь-якої слід ставитися з розумом / Фото senivpetro@freepik

Будь-який борг – це погано

У суспільстві борг часто сприймають негативно. Нас схиляють до думки, що всі форми боргу погано впливають на наше фінансове здоров'я. Це може бути правдою, якщо борг надмірний, але деякі борги насправді є хорошими – наприклад, позики на навчання, які допоможуть тобі будувати краще майбутнє.

але деякі борги насправді є хорошими – наприклад, позики на навчання, які допоможуть тобі будувати краще майбутнє. Загальне емпіричне правило, коли мовиться про хороші та погані борги, таке: якщо борг збільшує твою чисту вартість або має майбутню цінність, то це хороший борг, а якщо ні, і у тебе немає готівки, щоб його погасити, то це поганий борг. Хороший борг дозволить тобі ефективніше управляти своїми грошима в довгостроковій перспективі. А от поганих справді слід уникати.

Кредитні картки – це великий ризик

Нам неодноразово розповідали про "небезпечний і ризикований" світ кредитних карток. Але якщо використовувати свої кредитні картки з розумом, вони лише допомагатимуть економити – з допомогою знижок, балів чи бонусів. Деякі кредитні картки також пропонують послуги кешбеку – повернення готівки за певні покупки.

вони лише допомагатимуть економити – з допомогою знижок, балів чи бонусів. Деякі кредитні картки також пропонують послуги кешбеку – повернення готівки за певні покупки. Є багато різних варіантів карток, які можуть відповідати твоїм конкретним потребам. Все, що потрібно зробити, це переконатися, що ти розумієш свій кредитний ліміт і можеш вчасно його погасити.

На зручності гроші витрачати не треба

Скільки разів ми чули, як фінансові гуру кажуть: "Не витрачайте гроші на те, що можете зробити самі". Незалежно від того, чи витрачаєш ти гроші на щоденну чашку кави, чи замовляєш доставку їжі, ці невеликі витрати можуть скласти значну частину твоїх грошей, якщо підрахувати за рік.

Проте підхід "зроби сам" не завжди може бути найкращим способом присвяти свого часу. Три години, які ти витратив би на прибирання чи приготування їжі, можна було б використати для започаткування додаткового бізнесу або роботи над поточним проєктом, який може стати ще одним джерелом доходу. Отже, якщо хочеш заплатити, щоб звільнити себе від якихось завдань, і можеш собі дозволити, роби це.

Слідуй за своєю пристрастю