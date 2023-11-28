Их заголовки безусловно способны привлечь внимание, но их советы не всегда точны. Ведь на самом деле не существует единой формулы, как разбогатеть и добиться успеха.

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Далее ты увидишь несколько финансовых советов, которые стали популярными в последние годы, но не являются целиком уместными. Так что если кто-то поделится ими с тобой, стоит отнестись осторожно, чтобы сохранить свое финансовое здоровье.

Обязательно нужно иметь собственное жилье

Наши родители, семья и общество приучили нас к мысли, что иметь собственное жилье означает обеспечить свое будущее и семью. Действительно, покупка недвижимости может быть хорошей долгосрочной инвестицией, однако не всегда может являться правильным финансовым решением.

Учти стоимость владения недвижимостью, то есть расходы на содержание, налоги, траты на новую мебель, капитальный ремонт, ремонт других мелочей, таких как водопровод и электричество, и многое другое. А теперь сравни это с расходами на аренду квартиры. А высвободившиеся деньги ведь можно использовать на что угодно, от путешествий до инвестиций.

Зарабатывать деньги можно только на надежной работе

Да нет, уже прошли те времена, когда нужно было иметь хорошо оплачиваемую работу с 9 до 5 в большой компании, чтобы иметь хорошую жизнь. В эпоху интернета и социальных сетей, если у тебя есть талант, ты можешь даже стать миллионером.

ты можешь даже стать миллионером. Есть много случаев, когда тиктокеры зарабатывали тысячи долларов, снимая видео о танцах или уходе за кожей. И это только пример, никто не призывает делать карьеру именно в социальных сетях. Это только один из многих способов зарабатывать. Если у тебя есть навыки, в наше время ты точно сможешь монетизировать их и стать финансово обеспеченным.



Финансовые советы – это полезная вещь, но к любому следует относиться с умом / Фото senivpetro@freepik

Любой долг – это плохо

В обществе долг часто воспринимают негативно. Нас склоняют к мнению, что все формы долга оказывают плохое влияние на наше финансовое здоровье. Это может быть правдой, если долг чрезмерный, но некоторые долги на самом деле хорошие – например, ссуды на обучение, которые помогут тебе строить лучшее будущее.

но некоторые долги на самом деле хорошие – например, ссуды на обучение, которые помогут тебе строить лучшее будущее. Общее эмпирическое правило, когда речь идет о хороших и плохих долгах, таково: если долг увеличивает твою чистую стоимость или имеет будущую ценность, то это хороший долг, а если нет, и у тебя нет наличных денег, чтобы его погасить, то это плохой долг. Хороший долг позволит тебе эффективнее управлять своими деньгами в долгосрочной перспективе. А вот плохих действительно следует избегать.

Кредитные карты – это большой риск

Нам неоднократно рассказывали об "опасном и рискованном" мире кредитных карт. Но если использовать свои кредитные карты с умом, они будут только помогать экономить – с помощью скидок, баллов или бонусов. Некоторые кредитные карты также предлагают услуги кэшбека – возврата наличных денег за определенные покупки.

они будут только помогать экономить – с помощью скидок, баллов или бонусов. Некоторые кредитные карты также предлагают услуги кэшбека – возврата наличных денег за определенные покупки. Есть много разных вариантов карт, которые могут отвечать твоим конкретным потребностям. Все, что нужно сделать, это убедиться, что ты понимаешь свой кредитный лимит и можешь вовремя его погасить.

На удобства деньги тратить не надо

Сколько раз мы слышали, как финансовые гуру говорят: "Не тратьте деньги на то, что можете сделать сами". Независимо от того, тратишь ли ты деньги на ежедневную чашку кофе или заказываешь доставку еды, эти небольшие расходы могут составить значительную часть твоих денег, если подсчитать за год.

Однако подход "сделай сам" не всегда может быть лучшим способом провести свое время. Три часа, которые ты потратил бы на уборку или приготовление пищи, можно было бы использовать для создания дополнительного бизнеса или работы над текущим проектом, который может стать еще одним источником дохода. Итак, если хочешь заплатить, чтобы освободить себя от каких-либо задач, и можешь себе позволить, делай это.

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