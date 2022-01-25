Не став винятком її останній пост. На ньому красуня позує у відвертому купальнику, який дозволяє вдосталь намилуватися її спокусливими формами. Тож було б дивно, якби ми позбавили тебе такої можливості.

Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

Світлина Ани Чері припала до душі не лише нашій редакції, а й прихильникам фітнес-моделі. Про це свідчать не лише безліч лайків, а й шалена кількість коментарів.

"Це фото закохує";

"Яка ж ти приголомшлива";

"Ти справжня королева";

"Твоя бездоганність не знає меж";

"Ти чарівна та розкішна";

"Сексуальна краля";

"Найспекотніша дівчина у мережі";

"Пора викликати пожежників";

"Тобою можна милуватися цілу вічність".



Спокусливе фото Ани Чері розбурхало мережу / Фото з інстаграму Ани Чері

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Ана Чері – одна з тих красунь, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Якщо ти досі цього не зробив, то ми буквально закликаємо підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі бути серед перших, хто милуватиметься її гарячими фотографіями.