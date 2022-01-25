Не став винятком її останній пост. На ньому красуня позує у відвертому купальнику, який дозволяє вдосталь намилуватися її спокусливими формами. Тож було б дивно, якби ми позбавили тебе такої можливості.
Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови
Світлина Ани Чері припала до душі не лише нашій редакції, а й прихильникам фітнес-моделі. Про це свідчать не лише безліч лайків, а й шалена кількість коментарів.
- "Це фото закохує";
- "Яка ж ти приголомшлива";
- "Ти справжня королева";
- "Твоя бездоганність не знає меж";
- "Ти чарівна та розкішна";
- "Сексуальна краля";
- "Найспекотніша дівчина у мережі";
- "Пора викликати пожежників";
- "Тобою можна милуватися цілу вічність".
Спокусливе фото Ани Чері розбурхало мережу / Фото з інстаграму Ани Чері
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Ана Чері – одна з тих красунь, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Якщо ти досі цього не зробив, то ми буквально закликаємо підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі бути серед перших, хто милуватиметься її гарячими фотографіями.