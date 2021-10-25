На ефектних кадрах Сара Роллінс позує у розкішній спідній білизні. І, як ти вже зрозумів, головним героєм зйомки є саме телевізор. До слова, цьому пристрою позаздрить кожен чоловік. І ти сам зрозумієш чому.

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"Я теж зазвичай не дивлюся телевізор, але зроблю для тебе виняток", – написала вона під постом.

Не дивно, що прихильники Сари Роллінс у захваті від фотографій, які вона виклала в мережі. Про це свідчать не лише безліч лайків, а й шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти надзвичайно сексуальна";

"Дуже пікантні фотографії";

"Бездоганна крихітка";

"Яка ж ти гаряча";

"Ти просто неймовірно приваблива";

"Люблю тебе, дівчинко";

"Приголомшлива та шалено спокуслива";

"Я закоханий у тебе".



Сара Роллінс потішила підписників гарячими фото біля телевізора / Фото з інстаграму Роллінс



Сара Роллінс потішила підписників гарячими фото біля телевізора / Фото з інстаграму Роллінс



Сара Роллінс потішила підписників гарячими фото біля телевізора / Фото з інстаграму Роллінс



Сара Роллінс потішила підписників гарячими фото біля телевізора / Фото з інстаграму Роллінс

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