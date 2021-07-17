Тож якщо ти серед цих людей, хвилюватися не варто. Компанія Ford of Europe представила тобі новий Mach-Eau. За словами автовиробника, це "аромат преміумкласу для тих, хто жадає динаміки нового повністю електричного Mustang Mach-E GT, але усе ще не байдужий до ароматів традиційних бензинових автомобілів".

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Ford випустив парфум з ароматом бензину

Щоправда, це не той парфум, який ти зможеш купити у місцевому представництві Ford або в будь-якому іншому магазині. А дуже і дуже жаль!

Mach-Eau представили на фестивалі швидкості у Гудвуді, але придбати його неможливо. Це лише частина мети Ford – зруйнувати міфи про електромобілі та переконати власників автівок з ДВЗ у потенціалі електрифікованих транспортних засобів.



Mach-Eau містить не лише аромат бензину та паленої гуми / Фото Ford

Якщо тобі цікаво, новий аромат – не просто запах бензину, який ти можеш носити. Ford сказав, що у ньому поєднуються димчасті акорди, елементи гуми та навіть "звіриний" тон – усе це віддає данину спадщині Mustang.

Аромат бензину та гуми в Mach-Eau доповнюється нотками мигдалю, герані, блакитного імбиру, лаванди, а також сандалу.

Примітно, що Mach-Eau створений відомою консалтинговою компанією Olfiction. Її відправною точкою було вивчення хімічних речовин, що виділяються салоном автомобілів, двигунами та бензином. Ці хімічні речовини включають бензальдегід і пара-крезол, які потім і змішуються з імбиром, лавандою, геранню та сандалом.



Парфум представили для тих, кому бракує запаху бензину в електромобілях / Фото Ford

Відразу ж наголосимо, що намагатися відтворити цей парфум у домашніх умовах не варто. Хоч тобі і відомі майже усі його компоненти, цей букет однозначно тобі не сподобається.

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