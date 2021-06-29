Фанати та колекціонери форми кажуть, що таких уже майже чотири десятки. Покажемо тобі найцікавіші з них.

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Як змінювалася форма збірної України з футболу впродовж 30 років

Umbro

З 1992 і до 1996 збірна України виступала у формі виробника з Великої Британії Umbro.

Утім, футболісти рідко згадують про її якість добрим словом – бо спершу цю форму просто десь купили за кордоном.

І тільки у 1994 Umbro стала технічним партнером нашої національної команди.

Puma

У 1997 збірна почала співпрацювати з німецькою компанією Puma. Співпраця тривала до 2002.

Так, це саме той період, коли ми тричі поспіль програли у плей-офф відборів – на ЧС-1998, на Євро-2000 і ЧС-2002.

З іншого боку, це були золоті роки Шевченка, Реброва і компанії.

Lotto

У 2002 збірна отримала, мабуть, найбільш фартову форму від виробника з Італії Lotto.

Адже саме з нею ми вийшли у чвертьфінал ЧС-2006! Саме вона назавжди вкарбувалася у пам'ять фанів, адже асоціюється із найприємнішими емоціями у світі – емоціями перемоги.

Але – у 2008 співпрацю з Lotto припинили.

Adidas

У 2009 до збірної України прийшов інший німецький бренд – Adidas, а разом із ним і мотиваційне гасло "Україно, вперед!"

З цим брендом співпраця тривала найдовше – аж до 2016 року.

До слова, варіант форми 2012 року, створений до українського Євро, багато хто називає найкрасивішим.

Joma

З виробником Joma з Іспанії контракт підписали у 2017. Тоді ж зявилися два нові комплекти форми – синя і жовта.

У 2018 випустили ще білий комплект, але головна зміна насправді не в цім.

А в тім, що того ж року на зворотному боці футболки з'явився напис "Слава Україні".

Зверніть увагу: усі фото вище взяті з сайту Ukrainekits.

А до Євро-2020 Joma зробила для нас нову форму – з контурами кордонів України у центрі футболки.

До гасла "Слава Україні" навіть додали "Героям Слава", але через УЕФА на матчі Чемпіонату Європу ці слова довелося заклеїти.

Утім, це не завадило нашій збірній вийти у 1/8 фіналу.

Нова форма української збірної на Євро-2020 / Фото з фейсбука Андрія Павелка

До слова Гасла "Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними в збірній