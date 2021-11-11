У 1609 Галілео Галілей почув про "голландські перспективні окуляри" і... За кілька днів сконструював свої власні. Справедливості заради відзначимо, що телескоп Галілея міг збільшувати об’єкти у 20 разів!

Попередня версія Ліпперсгея, нагадаємо, збільшувала тільки утричі. Вдячний сенат Венеційської республіки, де Галілео представив свою розробку, довічно призначив вченого викладачем Падуанського університету і подвоїв його зарплату.

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А все ж вона крутиться

Що важливо, Галілео Галілей був першим, хто направив телескоп у небо.

Він зміг розгледіти гори й кратери на Місяці, а також стрічку розсіяного світла у небі — Чумацький Шлях.

Він же ж відкрив кільця Сатурна, плями на Сонці та 4 супутники Юпітера.

Саме через спостереження за небом Галілей зрештою переконався у правдивості Коперніканської моделі планет, які рухаються навколо Сонця.



Галілео Галілей за кілька днів відчутно вдосконалив телескоп Ліпперсгея / Фото unsplash

У підсумку він написав книгу "Діалог про дві головні світові системи, Птолемеївську і Коперніканську", а щоб не сваритися з церковниками, присвятив її Папі Урбану VIII. На жаль, це не допомогло.

Ідеї Галілея назвали єретичними, а самого вченого поставили на суд інквізиції в Римі у 1633 році.

Галілей, як би тепер сказали, уклав угоду зі слідством – визнав провину і пішов за вироком інквізиторів на домашній довічний арешт. В таких умовах він і помер – у 1642.

Але перед тим, як каже ще одна відома чи не кожному легенда, Галілео таки сказав: "А все ж вона крутиться" (мовлячи про Землю). Утім, коли сказав, кому сказав, та й чи достеменно говорив – невідомо. Але легенда вийшла красива.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.