Попередня версія Ліпперсгея, нагадаємо, збільшувала тільки утричі. Вдячний сенат Венеційської республіки, де Галілео представив свою розробку, довічно призначив вченого викладачем Падуанського університету і подвоїв його зарплату.

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А все ж вона крутиться

Що важливо, Галілео Галілей був першим, хто направив телескоп у небо.

Він зміг розгледіти гори й кратери на Місяці, а також стрічку розсіяного світла у небі — Чумацький Шлях.

Він же ж відкрив кільця Сатурна, плями на Сонці та 4 супутники Юпітера.

Саме через спостереження за небом Галілей зрештою переконався у правдивості Коперніканської моделі планет, які рухаються навколо Сонця.



Галілео Галілей за кілька днів відчутно вдосконалив телескоп Ліпперсгея / Фото unsplash

У підсумку він написав книгу "Діалог про дві головні світові системи, Птолемеївську і Коперніканську", а щоб не сваритися з церковниками, присвятив її Папі Урбану VIII. На жаль, це не допомогло.

Ідеї Галілея назвали єретичними, а самого вченого поставили на суд інквізиції в Римі у 1633 році.

Галілей, як би тепер сказали, уклав угоду зі слідством – визнав провину і пішов за вироком інквізиторів на домашній довічний арешт. В таких умовах він і помер – у 1642.

Але перед тим, як каже ще одна відома чи не кожному легенда, Галілео таки сказав: "А все ж вона крутиться" (мовлячи про Землю). Утім, коли сказав, кому сказав, та й чи достеменно говорив – невідомо. Але легенда вийшла красива.