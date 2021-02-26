Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Hot Plum & Orange: спробуй себе в ролі барMENa

Джерело:24 канал
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт зігріваючого коктейлю Hot Plum & Orange.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Hot Plum & Orange – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Bold Orange.
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Зима впевнено доходить до логічного завершення, тож ми пропонуємо провести її, насолоджуючись гарячим алкогольним коктейлем Hot Plum & Orange. Рецептом напою з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Інгредієнти:
Приготування Hot Plum & Orange:
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Насолоджуйся Hot Plum & Orange у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!