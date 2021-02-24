У 2020 році Nemiroff вирішив підтримати барменів, які через пандемію тимчасово залишилися без роботи. Бренд запропонував їм долучитися до проєкту #NemiroffCocktailChallenge. Загалом торік у ньому взяли участь близько 350 барменів з усієї країни. Тож цьогоріч Nemiroff вирішив продовжити крутий проєкт. Читай на Men 24, як взяти у ньому участь та стати переможцем!

У #NemiroffCocktailChallenge бармени демонстрували свої як професійні вміння, так і творчий підхід до приготування напоїв. Оголошуємо продовження проєкту. У 5-у сезоні кожен охочий зможе взяти участь та довести, що саме він вміє готувати справжні витвори мистецтва у бокалі. Розповідаємо, як взяти участь у проєкті від Nemiroff!

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Бренд Nemiroff оголосив про старт 5-о сезону відео-батлу #NemiroffCocktailChallenge. Його тема – "Modern Cocktail Art".



Тема 5-о сезону NemiroffCocktailChallenge – Modern Cocktail Art / Фото Nemiroff

Сучасне мистецтво провокаційне! Воно порушує кордони, розширює свідомість, викликає емоції. Це суміш стилів, фарб, культур... Це МІКС, як і коктейль. MIX IT UP! Покажи своє бачення сучасного мистецтва – створи мікс на основі смакової горілки Nemiroff The Inked Collection та зніми про це креативний ролик,

– закликають організатори проєкту.

У новому сезоні #NemiroffCocktailChallenge оберуть відразу 20 переможців. Кожен з них отримає грошовий приз у розмірі 5 тисяч гривень!

Також усі творці коктейлів, котрі візьмуть участь у цьому етапі й виконають умови конкурсу, відвідають дві онлайн-лекції від провідних європейських барменів – Дієго Феррарі та Патріка Ковальські.

Для участі у відео-батлі #NemiroffCocktailChallenge потрібно:

бути барменом; розробити власний рецепт коктейлю (вимоги: основа – 50 мілілітрів смакової горілки Nemiroff The Inked Collection, 1 домашня заготовка з технологією приготування); зняти креативне відео приготування міксу, яке розкриватиме тему сучасного мистецтва (вимоги: тривалість – до 3 хвилин, у кадрі має бути показана горілка Nemiroff The Inked Collection); розмістити рецепт та відео у себе на сторінці в фейсбуці або інстаграмі з хештегом #NemiroffCocktailChallenge до 23:59 10 березня; заповнити реєстраційну форму учасника до 10 березня.



Журі конкурсу визначить 20 переможців, котрі отримають по 5 тисяч гривень / Фото Nemiroff

Призовий фонд:

20 переможців отримають грошовий приз у розмірі 5 тисяч гривень;

усі учасники етапу візьмуть участь у двох онлайн-лекціях від Дієго Феррарі, італійського міксолога й автора книги "Low Alcohol Cocktails – New Frontier in Mixology", та Патріка Ковальські, міксолога, власника бару й бренд-амбасадора Nemiroff у Польщі.

20 переможців обиратиме журі, у складі якого — представники, уповноважені особи компанії Nemiroff та запрошені експерти.

Переможців оголосять на сторінці Nemiroff у фейсбуку 22 березня.

Акція триває з 23 лютого до 10 березня на всій території України, за винятком АР Крим та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Для осіб, що досягли 18 років.

Важливо! У відео не мають бути присутні особи, що не досягли 18-річного віку, а також нецензурна лексика, заклики до насильства та порушень правил карантину.

Офіційні правила акції за посиланням.



Приготуй коктейль на основі Nemiroff The Inked Collection та здивуй журі / Фото Nemiroff

Не проґав можливість спробувати свої сили та взяти участь у крутому #NemiroffCocktailChallenge!

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