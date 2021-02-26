Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля Hot Plum & Orange.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Hot Plum & Orange – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Bold Orange .

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Зима уверенно доходит до логического завершения, поэтому мы предлагаем провести ее, наслаждаясь горячим алкогольным коктейлем Hot Plum & Orange. Рецептом напитка с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски .

Приготовление алкогольного коктейля Hot Plum & Orange



Процесс приготовления горячего коктейля Hot Plum & Orange / Фото nemiroff_ambassador_poland

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange – 40 миллилитров

Сок лимона – 15 миллилитров

Кленовый сироп – 5 миллилитров

Сливовое варенье – 1 ложка

Горячая вода – 100 миллилитров

Чернослив для подачи

Приготовление Hot Plum & Orange:

Налей в стакан вкусовую водку Bold Orange. Добавь к ней сок лимона. Добавь ложку сливового варенья. Залей горячую воду и перемешай, чтобы растворилось варенье. Подавай коктейль с черносливом.

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