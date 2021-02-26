Как приготовить горячий алкогольный коктейль Hot Plum & Orange: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля Hot Plum & Orange.
Источник:24 канал
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Hot Plum & Orange – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Bold Orange.
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Зима уверенно доходит до логического завершения, поэтому мы предлагаем провести ее, наслаждаясь горячим алкогольным коктейлем Hot Plum & Orange. Рецептом напитка с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.
Приготовление алкогольного коктейля Hot Plum & Orange
Процесс приготовления горячего коктейля Hot Plum & Orange / Фото nemiroff_ambassador_poland
Ингредиенты:
- Nemiroff Bold Orange – 40 миллилитров
- Сок лимона – 15 миллилитров
- Кленовый сироп – 5 миллилитров
- Сливовое варенье – 1 ложка
- Горячая вода – 100 миллилитров
- Чернослив для подачи
Приготовление Hot Plum & Orange:
- Налей в стакан вкусовую водку Bold Orange.
- Добавь к ней сок лимона.
- Добавь ложку сливового варенья.
- Залей горячую воду и перемешай, чтобы растворилось варенье.
- Подавай коктейль с черносливом.
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Наслаждайся Hot Plum & Orange в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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