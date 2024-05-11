А мовиться тут про гарячий шоколад – який варто вжити перед тим, як лягти в ліжко зі своєю парою. Згідно з опитуванням, цей напій є найпопулярнішим перед сексом серед дорослих.

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Гарячий шоколад перед сексом – чудова ідея

Ось які дані зібрав сайт знайомств Illicit Encounters, що опитав 2000 дорослих про те, чи є у них улюблений напій перед сексом.

19%, майже кожен п'ятий, опитаних сказали, що люблять теплий шоколадний напій перед сексом.

напій перед сексом. Що цікаво, майже стільки ж заявили, що ніколи не беруться за справу, не випивши спочатку чашку чаю.

Ще 12% сказали, що їм подобається щось алкогольне.

А чашка теплого молока, яка допомагає розслабитися, посіла четверте місце – 10%.

яка допомагає розслабитися, посіла четверте місце – 10%. Некласичні чаї, м'ятний і ромашковий, як і кава, також у списку лідерів.

також у списку лідерів. А от 5% респондентів сказали, що нічого не люблять більше перед будь-яким напруженим заняттям, ніж звичайну склянку води.

На Illicit Encounters не були шоковані тим, що гарячий шоколад очолив опитування, адже шоколад – це афродизіак, тому чашечка пізно ввечері справді має сенс.

Шоколад – афродизіак, тому не дивно, що він очолив результати опитування щодо сексу / Фото prostooleh@freepik

Він містить амінокислоту L-аргінін, яка посилює чутливість під час близькості. А ще шоколад може посилити кровообіг і спрямувати оксид азоту до ерогенних зон, що посилює реакцію на дотики.

Зверни увагу: більшість сумішей гарячого шоколаду виготовляють з молочним шоколадним порошком. Та якщо хочеш максимізувати свою сексуальність за допомогою шоколаду, краще обрати темний.



Річ у тім, що там більше L-аргініну, здатного знизити кров'яний тиск і поліпшити стан серця, що своєю чергою може підвищити витривалість до інтенсивних інтимних стосунків.

Окрім наукових переваг, які шоколад може мати для нашого сексуального життя, ці ласощі ще й створюють нам гарний настрій. Шоколад містить фенілетиламін, також відомий як "хімікат романтики", що посилює почуття ейфорії та статевий потяг. А все це дуже важливо, щоб почуватися добре у спальні.