А речь тут идет о горячем шоколаде – который стоит употребить перед тем, как лечь в постель со своей парой. Согласно опросу, этот напиток является самым популярным перед сексом среди взрослых.
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Горячий шоколад перед сексом – отличная идея
Вот какие данные собрал сайт знакомств Illicit Encounters, который опросил 2000 взрослых о том, есть ли у них любимый напиток перед сексом.
- 19%, почти каждый пятый, опрошенных сказали, что любят теплый шоколадный напиток перед сексом.
- Что интересно, почти столько же заявили, что никогда не берутся за дело, не выпив сначала чашку чая.
- Еще 12% сказали, что им нравится что-то алкогольное.
- А чашка теплого молока, которая помогает расслабиться, заняла четвертое место – 10%.
- Неклассические чаи, мятный и ромашковый, как и кофе, также в списке лидеров.
- А вот 5% респондентов сказали, что ничего не любят больше перед любым напряженным занятием, чем обычный стакан воды.
На Illicit Encounters не были шокированы тем, что горячий шоколад возглавил опрос, ведь шоколад – это афродизиак, поэтому чашечка поздно вечером действительно имеет смысл.
Шоколад – афродизиак, поэтому неудивительно, что он возглавил результаты опроса по сексу / Фото prostooleh@freepik
Он содержит аминокислоту L-аргинин, которая усиливает чувствительность во время близости. А еще шоколад может усилить кровообращение и направить оксид азота к эрогенным зонам, что усиливает реакцию на прикосновения.
Кроме научных преимуществ, которые шоколад может иметь для нашей сексуальной жизни, это лакомство еще и создает нам хорошее настроение. Шоколад содержит фенилэтиламин, также известный как "химикат романтики", усиливающий чувство эйфории и половое влечение. А все это очень важно, чтобы чувствовать себя хорошо в спальне.