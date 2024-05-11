А речь тут идет о горячем шоколаде – который стоит употребить перед тем, как лечь в постель со своей парой. Согласно опросу, этот напиток является самым популярным перед сексом среди взрослых.

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Горячий шоколад перед сексом – отличная идея

Вот какие данные собрал сайт знакомств Illicit Encounters, который опросил 2000 взрослых о том, есть ли у них любимый напиток перед сексом.

19%, почти каждый пятый, опрошенных сказали, что любят теплый шоколадный напиток перед сексом.

напиток перед сексом. Что интересно, почти столько же заявили, что никогда не берутся за дело, не выпив сначала чашку чая.

Еще 12% сказали, что им нравится что-то алкогольное.

А чашка теплого молока, которая помогает расслабиться, заняла четвертое место – 10%.

которая помогает расслабиться, заняла четвертое место – 10%. Неклассические чаи, мятный и ромашковый, как и кофе, также в списке лидеров.

также в списке лидеров. А вот 5% респондентов сказали, что ничего не любят больше перед любым напряженным занятием, чем обычный стакан воды.

На Illicit Encounters не были шокированы тем, что горячий шоколад возглавил опрос, ведь шоколад – это афродизиак, поэтому чашечка поздно вечером действительно имеет смысл.

Шоколад – афродизиак, поэтому неудивительно, что он возглавил результаты опроса по сексу / Фото prostooleh@freepik

Он содержит аминокислоту L-аргинин, которая усиливает чувствительность во время близости. А еще шоколад может усилить кровообращение и направить оксид азота к эрогенным зонам, что усиливает реакцию на прикосновения.

Обрати внимание: большинство смесей горячего шоколада изготавливают с молочным шоколадным порошком. Но если хочешь максимизировать свою сексуальность с помощью шоколада, лучше выбрать темный.



Дело в том, что там больше L-аргинина, способного снизить кровяное давление и улучшить состояние сердца, что в свою очередь может повысить выносливость к интенсивным интимным отношениям.

Кроме научных преимуществ, которые шоколад может иметь для нашей сексуальной жизни, это лакомство еще и создает нам хорошее настроение. Шоколад содержит фенилэтиламин, также известный как "химикат романтики", усиливающий чувство эйфории и половое влечение. А все это очень важно, чтобы чувствовать себя хорошо в спальне.