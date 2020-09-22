Топ-модель Гайді Клум у свої 47 років не стомлюється дивувати прихильників відвертими фото. Красуня виклала в інстаграм кумедну світлину, на якій позує абсолютно голою разом зі своєю собакою. Це фото тебе однозначно вразить!

Неймовірна Гайді Клум молодіє не по днях, а по годинах. І про це свідчить не лише її 31-річний чоловік Том Каулітц з Tokio Hotel, а й світлини, якими вона ділиться в мережі. Men 24 передає естафету далі, щоб і ти друзям показав цю розкішну красуню.

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А знаєш, що нас найбільше дивує у фото Гайді Клум? А те, що вона стрункіша за свою собаку. Підозрюємо, що такі думки виникають і в підписників моделі, але ж коментарі закриті, тож нам залишається лише дофантазувати.

Хай там як, але Гайді заслуговує на твій лайк, адже погодься, що виглядає вона приголомшливо. Та й не кожна кобіта наважиться викласти у мережу таку світлину.

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