Топ-модель Хайди Клум в свои 47 лет не устает удивлять поклонников откровенными фото. Красавица выложила в инстаграм забавную фотографию, на которой позирует абсолютно голой вместе со своей собакой. Это фото тебя однозначно поразит!

Невероятная Хайди Клум молодеет не по дням, а по часам. И об этом свидетельствует не только ее 31-летний муж Том Каулитц из Tokio Hotel, но и фотографии, которыми она делится в сети. Men 24 передает эстафету дальше, чтобы и ты друзьям показал эту роскошную красавицу.

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А знаешь, что нас больше всего удивляет в фото Хайди Клум? А то, что она стройнее за свою собаку. Подозреваем, что такие мысли возникают и в подписчиков модели, но комментарии закрыты, поэтому нам остается только пофантазировать.

Так или иначе, но Хайди заслуживает твой лайк, ведь согласись, что выглядит она потрясающе. Да и не каждая женщина решится выложить в сеть такую ​​фотографию.