Дыра на Солнце извергает мощные потоки. Причем, по словам ученых, размер и ориентация разрыва, что уже шире 60 Земель, являются беспрецедентными на этой стадии солнечного цикла.

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Огромная корональная дыра на Солнце направлена прямо на Землю

Гигантское темное пятно на Солнце (корональная дыра) сформировалось вблизи экватора 2 декабря и достигло своей максимальной ширины – около 800 000 километров – за 24 часа. А с 4 декабря эта полость направлена прямо на Землю.

Эксперты сначала прогнозировали, что эта дыра может вызвать умеренную геомагнитную бурю (класса G2), которая может создать последствия в виде отключения радио и сильных авроральных явлений в течение нескольких дней. Однако солнечный ветер оказался менее интенсивным, чем ожидалось, и буря была слабой (G1).

Из плохого – неизвестно, сколько времени дыра будет оставаться на Солнце (предыдущие коронарные дыры существовали более одного солнечного оборота – 27 дней). Из хорошего – вскоре дыра отвернется от Земли.



Гигантская корональная дыра более чем в 60 раз шире Земли / Изображение NASA, SDO, AIA

Напомним, коронарные дыры возникают, когда магнитные поля, удерживающие Солнце на месте, внезапно разрываются, в результате чего содержимое поверхности Солнца вытекает в форме солнечного ветра. Корональная дыра имеет вид темного пятна, поскольку более холодная и менее плотная, чем окружающая плазма.

Потоки излучения от корональных дыр намного быстрее обычного солнечного ветра и часто вызывают возмущение в магнитном щите Земли – геомагнитные бури. Последняя корональная дыра на Солнце, появившаяся в марте, выплюнула мощнейшую геомагнитную бурю за последние 6 лет.

– геомагнитные бури. Последняя корональная дыра на Солнце, появившаяся в марте, выплюнула мощнейшую геомагнитную бурю за последние 6 лет. Солнечная активность растет круглый год, когда Солнце близится к взрывному пику (максимуму) своего 11-летнего цикла. Однако, по странному стечению обстоятельств, гигантская новая корональная дыра не должна быть частью этого роста солнечной активности.

Конечно, корональные дыры могут возникать в любой момент в течение солнечного цикла, но фактически они чаще встречаются во время солнечного минимума. А когда они появляются во время солнечного максимума, то обычно расположены вблизи полюсов Солнца, а не у экватора.

Итак, остается загадкой, как такая массивная дыра открылась у экватора, когда Солнце так близко к своему максимуму. Тем временем за последние несколько недель появилось много признаков, что Солнце становится более активным.



В октябре ученые пересмотрели свои прогнозы солнечного цикла и теперь предполагают, что взрывной пик может начаться на старте 2024 года.