Гімнастка Влада Нікольченко похизувалася спокусливими формами під час відпочинку
Джерело:інстаграм Влади Нікольченко
Цього разу під нашим прицілом чарівна Влада Нікольченко. Українська гімнастка зараз відпочиває в Арабських Еміратах, про що свідчать її спокусливі публікації в мережі.
Не став винятком її свіженький пост. На ньому можна вдосталь помилуватися гімнасткою у спокусливому купальнику. Останній, до слова, надзвичайно виграшно підкреслює бездоганні форми Влади Нікольченко. Чим ми й рекомендуємо милуватися.
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"Літо взимку. Яка погода у вашій країні?", – написала вона в мережі.
Яка погода в Україні вона й сама без нас прекрасно знає. Інакше навіщо б вона вирушала на відпочинок до Еміратів. Що ж стосується прихильників гімнастки, то вони у захваті від красуні. Про це свідчать безліч лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Надзвичайно красива";
- "Я закоханий у тебе";
- "Від тебе неможливо відірвати погляду";
- "Дуже гарне фото".
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Влада Нікольченко викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську гімнастку. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто матиме можливість милуватися красунею в мережі.